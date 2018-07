Baksiden med sommerværet: Stor økning i antall drukningsulykker

De siste ukene har livredderne i Oslo omtrent daglig måttet hoppe ut i vannet for å redde mennesker fra å drukne. Det fine sommerværet fører med seg en stor risiko.

Fredag ettermiddag døde en 14 år gammel jente etter at hun ble hentet opp fra vannet Krusetjern ved Halden onsdag .

Så langt i år har minst 66 personer omkommet ved drukning i Norge. Til sammenligning var tallet 49 etter de første syv månedene i fjor.

Pressekontakt i Redningsselskapet , Tanja Krangnes, forteller at den store økningen spesielt har vært i sommermånedene.

– Vi tror rett og slett at det i stor grad skyldes det uvanlig gode sommerværet vi har hatt i år, sier hun.

Redningsselskapet har ikke kommet med en fullstendig oversikt over drukningsulykkene i juli, men Krangnes forteller at de vil gå nøye gjennom tallene når de kommer.

– Det er en bekymringsfull og veldig trist statistikk. Vi kommer til å gjøre en grundig analyse av hvor det har skjedd, hva som var årsakene og hvilke tiltak som bør settes inn.

Redder folk i vannet nesten hver dag

Maja Hogseth er operativ leder i Norges Livredningsselskap. Hun reiser rundt på de ulike badeplassene i Oslo, og får alltid beskjed når det oppstår situasjoner som innebærer at livredderne må gripe inn.

– De siste ukene har vi måttet hoppe ut i vannet og hjelpe noen så å si daglig. Når det er så varmt som det har vært, så er det naturligvis flere som bader, så vi har merket en økning i sommer, sier hun.

Hun forteller videre at de har måttet oppbemanne livreddere omtrent hver eneste dag, på grunn av det høye antallet gjester på de mest populære badestedene i hovedstaden.

Stille drukning: – Det er ikke som på film

Både Hogseth og Krangnes forteller at mange drukninger skjer «stille».

– Det er som regel ikke som på film, at man plasker høyt og roper om hjelp. Plutselig mister man kreftene, og da går man fort under, forteller Krangnes.

Dersom man havner i en situasjon hvor noen er i vannet og trenger hjelp, er det viktig å varsle fra med en gang, og opptre forsiktig.

– Ring 113 og si fra til andre på badeplassen. Prøv å få vedkommende på land, men husk at en som holder på å drukne ikke nødvendigvis tenker klart. Den kan prøve å dra deg under vann, så ta med en livbøye. Dessuten er det viktig å kunne hjerte- og lungeredning dersom det blir behov for det, sier Krangnes.

I videoen øverst i artikkelen kan du se hvordan en såkalt stille drukning ser ut, og hvordan man på tryggest måte kan redde noen opp fra vannet.

Sjekk forholdene før du bader

Redningsselskapets beste råd for å unngå risikoer og ulykker er å tenke egensikkerhet, og at man helst bader sammen med andre. Spesielt må man huske at det er stor forskjell på å bade i basseng med kontrollerte forhold, og utendørs i havet.

– Sjekk alltid forholdene der du skal bade, som strøm, vær og vind. Flyter man på badedyr eller flytemadrasser har man lett for å blåse utover dersom vinden er feil. Det kan også være lurt å sjekke om det er lett å komme seg opp igjen på stedet man skal bade, sier Krangnes.

Når det gjelder barn, forteller hun at det er viktig at voksne alltid er i nærheten, slik at man både kan se og høre hverandre. Dessuten bør man sørge for at barna får nok pauser, slik at kreftene ikke plutselig tar slutt mens de er i vannet.

– Skal du ut i båt, uansett årstid - sjekk værmeldingen! Uansett hvor godt vær du tror det er når du drar ut. Planlegg turen, ha på redningsvest og ha alltid med deg kommunikasjonsmidler slik at du kan varsle om det skjer noe.