ALVORLIG ULYKKE: Østjyllands brandvæsen beskriver ulykken som alvorlig.

Jente (14) død etter berg-og-dal-bane-ulykke i Aarhus

En 14 år gammel jente er død og en 13-åring er skadet etter en ulykke ved Tivoli Frihed i Aarhus i Danmark.

Rett før klokken 15 melder dansk politi at en 14 år gammel jente er død som følge av ulykken. En 13 år gammel gutt har også fått skader i en hånd som følge av ulykken.

Pårørende er varslet, opplyser Østjyllands politi.

Det var rundt klokken 12.50 torsdag ettermiddag politiet ble varslet om at flere personer var fastklemt som følge av en ulykke på tivoliet i den danske byen Aarhus.

– Årsaken til ulykken og dødsfallet skal nå undersøkes gjennom tekniske undersøkelser og vitneavhør på ulykkesstedet. Det pågår en massiv etterforskningsinnsats på Tivoli Friheden, skriver politiet i en pressemelding.

– De bakerste to setene i en av vognene er knekt av resten av vognen og henger ned under vognen, sa direktør for tivoliet, Henrik Ragborg Carlsen, til den lokale avisen Århus Stiftstidende tidligere torsdag.

Samtidig opplyser Anders Brix Christensen, operasjonsleder ved Brannvesenet i Østjylland til VG at han har fått beskjed om at tre er skadet, en av dem alvorlig, og at de alle er kjørt til sykehus.

TØMT FOR BESØKENDE: Gjestene på Tivoli Friheden ble bedt om å forlate fornøyelsesparken etter ulykken.

Christensen sa til VG klokken 13.54 at det er en av vognene i Cobraen som har revet seg løs, og at flere besøkende da var fastklemt. De vet ikke årsaken til at vognen løsnet.

Jyllands-Posten skriver at vognene i karusellen ble stanset mellom to og tre meter over bakken, og at brannvesenet jobber med å få de andre passasjerene trygt ned.

Dansk TV 2s reporter opplyser at alle besøkende i parken er bedt om å forlate Tivoli Friheden. Han forteller at han hørte et brak, og deretter så at en vogn i Cobraen hadde revet seg løs.

Cobraen består ifølge Århus Stiftstidende av et vogntog på seks rader med to seter hver. Den skal være 400 meter lang, og turen tar 100 sekunder.

Skal undersøke

Like før 14.30 skriver Tivoli Friheden på Facebook at de har samlet de skadedes pårørende som var i parken, samt alle gjestene som satt i berg-og-dalbanen.

– Vi tilbyr psykologhjelp til de som har behov for det, skriver de.

Tivoli Friheden skriver videre at de ikke har full oversikt over situasjonen og at de foreløpig ikke vet noe om årsaken til ulykken, men at de har tilkalt kyndig personell for å undersøke.

Østjyllands politi melder på Twitter rett etter klokken 14 at de er massivt tilstede, og at de er i gang med sine undersøkelser.

– Parken er lukket ned og stengt for gjester, skriver de.

Ulykke i 2008

I 2008 ble fire personer fraktet til sykehuset da en vogn løsnet fra den samme berg-og-dalbanen 4. juli, ifølge danske TV 2.

Tivolidirektøren opplyser til Ekstra Bladet at det nå skal være snakk om en annen vogn enn den som løsnet sist.

Årsaken skal ha vært feil på flere av boltene på konstruksjonen. Disse feilene ble oppdaget flere timer før ulykken, uten å ha blitt tilstrekkelig utbedret, skriver Ekstra Bladet.

På parkens hjemmeside beskrives Cobra-berg-og-dal-banen som «adrenalinsus for våghalser». «Beina blir feid vekk under deg og hjertet pumper, når du flyr 400 meter fritt med beina.» står det.

Cobraen har en topphastighet på 70 km/t, ifølge danske TV 2.

