LONG COVID: Lederen for den norske coronastudien, lege Arne Søraas, mener vi må forberede oss på at mange vil slite med senvirkninger, også etter omikron.

Toppforsker bekymret for «long covid»: − Kan ramme forferdelig mange

Flere hundre tusen nordmenn risikerer å få «long covid» og hukommelsestap, frykter forsker Arne Søraas.

Av Monica Flatabø

Publisert: Nå nettopp

Aldri før har vi hatt så mange smittede i Norge. Mange flere skal bli syke. Og selv om mye tyder på at omikronvarianten av viruset gjør oss mindre syke, er lege og forsker Arne Søraas bekymret.

– Vi må forberede oss på at «long covid» kan ramme forferdelig mange fremover, sier Søraas.

Long covid er langtidsvirkninger etter corona-infeksjon, som hukommelsestap og utmattelse.

Søraas leder den norske coronastudien, der 150.000 nordmenn følges gjennom pandemien. Her fant de at mellom 20 og 30 prosent har fått dårligere helse etter å ha vært smittet av corona. Også FHI har undersøkt senplager etter covid-19.

– Vil dette ramme omikron-pasientene like hardt?

– Vaksinene beskytter antagelig endel. Men vi vet ikke. Vi kan håpe og krysse fingrene. Men vi må forberede oss på at flere hundre tusen nordmenn vil rammes, dersom de mest pessimistiske prognosene slår til, sier Søraas

NY BØLGE: Lege Arne Søraas mener vi må være forberedt på at mange vil trenge helsehjelp etter pandemien på grunn av senplager etter covid-infeksjon.

Flere deler hans bekymring for «long covid». Tidligere denne måneden uttalte den finske familie- og omsorgsministeren Krista Kiuru at «long covid» kan bli landets største kroniske sykdom, ifølge Reuters.

Lege Arne Søraas understreker at det er ennå mye vi ikke vet om senvirkningene av omikron.

– Men fordi vi ser at de fleste symptomene er såpass like som symptomene fra delta-varianten, må vi ta utgangspunkt i at omikron vil gi tilsvarende «long-covid», sier han.

I den norske coronastudien skal omikron-pasientene følges opp tett. Men i og med at «long covid» melder seg først etter to eller tre måneder etter infeksjonen, er det ennå for tidlig å finne ut av hvor mange som vil slite med langtidsvirkninger.

– De svarene får vi først utpå vårparten, sier Søraa.

Ny forskning: Fire faktorer kan trigge «long covid»

Hvorfor noen får «long covid» og noen ikke, vet vi ikke sikkert. Men nå mener amerikanske forskere at de har funnet fire biologiske faktorer som kan øke risikoen. Undersøkelsen som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Cell, og baserer seg på nøye kartlegging av immunsystemet til 300 pasienter gjennom ulike faster av covid.

I et intervju i New York Times sier forskerne at funnene i undersøkelsen bør sees som starten på et lengre forskningsløp for å forstå, forebygge og identifisere pasienter med forhøyet risiko for å få «long covid» på et tidlig tidspunkt.

Dette er de fire faktorene forskerne mener kan trigge «long covid»:

* Høy konsentrasjon av virus i blodet ved sykdomsutbrudd.

* Funn av autoantistoffer i blodet, som kan føre til autoimmune sykdommer.

* Epstein-Barr virus, som svært mange mennesker har i dvaletilstand i kroppen

* Diabetes 2