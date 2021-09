Les dagens VG her!

Nesten 2000 kvinner vil få en forsinket brystkreftdiagnose på grunn av pandemien. Mange har også droppet å gå til legen selv med symptomer på alvorlig sykdom. Da Ingvild Smørvik skjønte at noe var galt, tok hun grep.

Publisert: Nå nettopp

70 prosent av alle norske kvinner i aldersgruppen 50 til 69 år har fått – eller vil få – en forsinket invitasjon til mammografiundersøkelse – screeningen som har som mål å avdekke brystkreft. Årlig foretas det 250 000 slike undersøkelser, og disse avdekker rundt 1200 krefttilfeller. Dette er faresignalene man bør se etter.

Etter halvannet år med pandemi, lockdown og sosiale begrensninger er det for mange en brå overgang å skulle vende tilbake til det som tidligere var normalen. Hvordan har 18 måneder med corona endret vanene våre, og hvordan kan vi best mulig møte en gjenåpnet hverdag? Og; kommer vi noensinne til å gå tilbake til der vi var før pandemien?

Strømkrisen kan være avverget: September bød på de høyeste strømprisene i Norden noensinne. Nå er det ventet et prisfall på grunn av solide nedbørsmengder. – Det kan hende at vi har sett toppen og at krisen er avverget, sier strømanalytiker.

(CSKA Sofia – Bodø/Glimt 0–0) Bodø/Glimt kom seg til flere store sjanser, men fikk ikke ballen i mål. Helt til Erik Botheim headet ballen i mål på overtid, men Glimt-spillerne måtte rasende se at scoringen ble annullert.

Og forventningene fra Sp-folk er enorme til at en ny regjering gjenåpner nedlagte lensmannskontor eller tjenestesteder med politi. – En nødvendig virkeliggjøring av bedre tjenester nær folk, sier Sp-ordfører John-Erik Vika i grunnlovskommunen Eidsvoll.

