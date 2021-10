Tidligere president i USA, Donald Trump, vil tilbake på sosiale medier. Her fra en tidligere anledning.

Trump går rettens vei for å få Twitter-kontoen tilbake

Mener det er «latterlig fornuftsstridig» at Taliban, som nå har makten i Afghanistan, får ha en Twitter-konto.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

Tidligere president i USA, Donald Trump, har bedt en domstol i Florida om å pålegge Twitter å gjenopprette kontoen hans på sosiale medier, melder flere amerikanske medier.

I en søknad sendt fredag ​​denne uken ba Trump en føderal distriktsdommer i Florida om et foreløpig påbud som vil muliggjøre at han kan komme tilbake til Twitter, skriver Washington Post.

Det skjer mens søksmålet hans mot giganten på sosiale medier fortsetter.

Trump saksøkte i juli Twitter, Facebook og Google i juli og anklaget dem for å sensurere konservative stemmer.

Twitter utestengte Trump fra plattformen 8. januar, i etterkant av stormingen av den amerikanske kongressbygningen. Trump ble beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene som endte med at fem personer mistet livet.

Den daværende presidenten hadde over 88 millioner følgere da kontoen ble stengt.

– Etter en nøye vurdering av nylige Twitter-meldinger fra @realDonaldTrump-kontoen og konteksten rundt dem, har vi permanent stengt kontoen på grunn av risikoen for videre oppildning til vold, skrev Twitter i en uttalelse i januar.

– Trumps retorikk har helt tydelig oppildnet til vold. Hans retorikk på Twitter har spilt en viktig rolle her. Uten sosiale medier, ville ikke opprøret i kongressbygningen onsdag ha skjedd. Twitter var en helt sentral del av dette, har Brian L. Ott tidligere uttalt til VG.

Han har forsket på Trumps retorikk på det sosiale mediet.

Trumps advokater hevder nå i søknaden at Twitter «sensurerte» Trump ved å utestenge ham på ubestemt tid fra plattformen.

Twitter «utøver en grad av makt og kontroll over politisk diskurs i dette landet som er umålelig, historisk enestående og dypt farlig for åpen demokratisk debatt, står det ifølge Washington Post.

Dokumentet hevder også at Twitter stengte Trumps konto etter å ha blitt «tvunget» av sine politiske rivaler i kongressen. Videre heter det at det er «latterlig fornuftsstridig» at Taliban, som nå har makten i Afghanistan, får være til stede på Twitter.

Den daværende presidenten hadde over 88 millioner følgere da kontoen hans ble stengt etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Donald Trump hadde fremdeles tilgang på Twitter-kontoen til USAs president, @POTUS, da hans private konto ble stengt, og frem til han gikk av som president.

Denne kontoen brukte han til å svare på utestengelsen i fire innlegg. De ble slettet av Twitter etter kort tid, og selskapet skrev at det bryter mot retningslinjene å benytte seg av en annen konto for å omgå utestengelsen.

Verken Trumps kontor eller Twitter har hittil kommentert Trumps forsøk på å få Twitter-kontoen sin tilbake.