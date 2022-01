Bortføringssaken på Tolga: 20-åringen ble truffet av skudd

Bistandsadvokat Helge Hartz bekrefter at det ble avfyrt skudd da en 20 år gammel mann ble bortført.

– Nå har det kommet frem i nyhetene om at det skal være avfyrt skudd, og det kan jeg bekrefte, sier han til VG mandag kveld.

NRK og TV 2 har tidligere sitert anonyme kilder på de samme opplysningene. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland ønsker ikke å kommentere opplysningene - eller svare på andre spørsmål mandag kveld.

Det var natt til søndag rundt klokken 02 at politiet fikk melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privatadresse i Tolga i Østerdalen. 20-åringen var sammen med sine foreldre da ukjente gjerningspersoner angrep alle tre på adressen.

Den 20 år gamle mannen var savnet i nesten ett døgn, før han søndag kveld tok kontakt med sine foreldre og fortalte at han var frigitt av gjerningspersonene.

– De ble først og fremst lettet når de hørte at han var kommet til rette. De er veldig glade for at han er kommet hjem igjen, sier Hartz.

SPERRET: Området rundt der voldsepisoden foregikk var mandag sperret av.

Mannen i 20-årene ble avhørt natt til mandag. Bistandsadvokat Hartz sier at han er veldig preget av situasjonen.

– I natt var han ikke i veldig god forfatning. Han har det etter forholdene ok, men er medtatt fysisk og psykisk.

Hartz sier at 20-åringen har forklart seg om hendelsesforløpet til politiet, men ønsker ikke kommentere hva han har sagt av hensyn til etterforskningen.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland vil ikke si hvor mannen befant seg da han meldte fra om at han var frigitt, men har tidligere bekreftet at det var et sted i Norge.

Politiet har uttalt at det foreløpig ikke er noe som tyder på at ofrene var tilfeldige.

Ingen er så langt siktet i saken.

Saken oppdateres!