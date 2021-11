OPPFORDRER UTREISE: Sveriges ambassadør til Sør-Afrika, Håkon Juholt, oppfordrer svensker til å fremskynde utreisen fra Sør-Afrika.

Ber svensker dra hjem fra Sør-Afrika

Sveriges ambassadør til Sør-Afrika Håkon Juholt oppfordrer alle svensker i Sør-Afrika til å forlate landet. Foreløpig innfører ikke Norge lignende reiseråd.

Det skriver Aftonbladet søndag.

– Det finnes ingen grunn til å være igjen for å se hva som skjer, sier Sveriges ambassadør til Sør-Afrika, Håkon Juholt, til nyhetsbyrået TT.

– Har man en hjemreise om 14 dager, sørg for å booke om så fort som mulig. Vi vet ikke hvordan situasjonen er om 14 dager, sier han videre.

Foreløpig er ikke Sveriges reiseråd for Sør-Afrika oppdatert med denne informasjonen.

24. november ble en ny virusvariant, kalt Omikron, oppdaget i Sør-Afrika. En rekke land har i kjølvannet av det nye virusvariant-funnet innført innreiserestriksjoner fra Sør-Afrika og en rekke land sør i Afrika.

Ikke lignende norske råd

Norske myndigheter har enn så lenge ikke kommet med lik oppfordring som svenskene. Det er likevel innført karantene for alle innreisende som kommer fra åtte afrikanske land.

VG har vært i kontakt med Norges ambassadør i Sør-Afrika, Astrid Emilie Helle. Hun henviser til Utenriksdepartementets (UD) kommunikasjonsenhet.

– Fredag innførte vi nye reiseråd, hvor vi fraråder nordmenn å reise til Sør-Afrika og andre sørlige land i Afrika. Når det gjelder personer som allerede befinner seg der, er oppfordringen å sette seg godt inn informasjonen som gis av lokale myndigheter, samt følgeutviklingen nøye i lokale og internasjonale medier, sier pressetalsperson i UD, Ane Haavardsdatter Lunde.

UTREISENDE: Reisende som sjekker inn på flyplassen Tambo i Johannesburg, 27. november.

Mottar mange henvendelser

UD opplyser at de mottar mange henvendelser fra nordmenn som er bekymret.

Lunde ber dem kontakte sine reise- eller forsikringsselskap for svar om hvordan de kan reise hjem og få dekket utgifter.

– Vi oppfordrer alle til å registrere seg i reiseappen “Reiseklar”, for å motta oppdatert informasjon fra norske myndigheter hvis situasjonen endrer seg, sier Lunde.

– Er det aktuelt for dere å oppdatere råd i tråd med den svenske ambassadørens oppfordringer?

– Norske reiseråd oppdateres fortløpende, og blir oppdatert dersom det er behov for det. Det vil skje i kontakt med helsemyndighetene.

– Hvordan arbeider UD med å følge situasjonen videre?

– Primært gjennom kontakt med helsemyndighetene. Vi følger situasjonen tett og vurderer reiseråd fortløpende. Gjennom pandemien har UDs reiseråd fungert som vern mot importsmitte, sammen med innreiserestriksjoner og innreisekarantene.

– Da det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober informerte vi om at nye og bekymringsfulle virusvarianter ville være en faktor for å gjeninnføre reiseråd til land eller regioner, fortsetter Lunde.

250 personer registrert

UD sier at 250 personer har opplyst at de befinner seg i enten Sør-Afrika eller et av nabolandene.

– Disse tallene kan være ganske misvisende, da dette er personer som frivillig har registrert seg. Noen av personene kan også ha forlatt området uten å ha avregistrert seg.