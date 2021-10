Kong Harald foretok onsdag den offisielle åpningen av det 9. Sametinget. Han vil ikke blande seg inn i konflikten om en helt spesiell tromme.

Kongen vil ikke blande seg inn i trommekonflikt med Danmark

Sametinget har sendt krav til danskedronningen om å få beholde en sjelden tromme. Men kong Harald tror ikke hun vil blande seg, og han vil ikke gjøre det selv.

Av NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har vel de samme tankene som hun har, tenker jeg, at det blander hun seg ikke borti. Det får spesialistene finne ut av, sier kong Harald.

Han har denne uken vært på reise i Finnmark og har fått med seg konflikten som har boblet opp ved det samiske museet i Karasjok, del av museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat. Museet har innstendig bedt Danmark om å få beholde en samisk tromme som ble konfiskert etter trolldomsprosessene i 1692 og sendt fra Sápmi til København.

Den samiske trommen sammen med staven og ringen som ble brukt til å spille på den. Eieren var Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området, og senere drept. Trommen ble deretter sendt til de kongelige samlingene i København. I dag oppbevares den på magasinet til det samiske museet i Karasjok, men eies av det danske nasjonalmuseet.

Siden 1979 har den sjeldne samiske trommen vært tilbake igjen på samisk jord, men bare på utlån fram til 1. desember i år.

– Dette er uverdig. Skal vi tigge og smile som snille jenter for å få beholde våre egne kulturgjenstander, sa avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo til VG i begynnelsen av måneden.

Brev til dronning Margrethe

Det er det danske nasjonalmuseet som formelt eier trommen, mens den tidligere var del av den danske kongens kunstkammer i København.

Derfor har Keskitalo sendt brev til dronning Margrethe i Danmark og bedt henne engasjere seg i tilbakeleveringen av den verdifulle trommen.

Det tror ikke kong Harald at hun gjør.

– Men jeg vet at dette er oppe i det danske nasjonalmuseet, og at det sannsynligvis kommer avgjørelse om det forholdsvis snart, sier kongen.

Det danske museet har nylig skrevet følgende om denne prosessen i en epost til VG:

– Repatrieringssaker tar vesentlig lengre tid å avgjøre enn utlånssaker, bl.a. fordi de skal besluttes av den danske kulturministeren. Vi er i prosess og håper på en endelig avklaring til våren.

Håper kongen kan nevne det

Direktør Anne May Olli i RiddoDuottarMuseat sier at hun forstår at kongen tenker at han må være nøytral.

– Men akkurat denne trommen i Danmark er del av den kongelige samlingen. Og ett av argumentene de brukte da vi jobbet med den forrige lånekontrakten, var at den kongelige samlingen skulle være komplett, sier Olli til NTB.

Direktør Anne May Olli ved den samiske museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat.

Hun håper at kong Harald kan nevne saken for dronning Margrethe.

– Jeg har forståelse for at han ikke kan si noe annet offentlig, men jeg håper at man i mer private samtaler kan ha en holdning til dette.

Olli påpeker at Harald også er samenes konge.

– Han har selv sagt at Norge er tuftet på landet til to folk, samer og nordmenn. Jeg forventer da også at han vil være vår stemme på arenaer hvor vi har behov for å bli hørt.

Ugudelig

Trommen det er snakk om, var eid av Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en oval gjenstand kalt «Rune-Bomme».

Med dette instrumentet hadde han «øvet den slemme og ugudelige trolldomskunst», het det i tiltalebeslutningen, ifølge Ságat.

Runebommen ble konfiskert og sendt til København, mens Poulsen risikerte dødsdom for sine gjerninger. Mens han avventet dommen ble han imidlertid øksedrept av amtmannens dreng mens han lå og sov.

Leverte gjenstander

Det norske kongeparet tidligere vært med på tilbakeleveringer av flere historisk viktige gjenstander til urbefolkninger.

Senest tirsdag var kongen i Kautokeino da samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, ble overlevert til Samisk arkiv.

I 2019 var kongen i Chile under signeringen av en avtale om tilbakelevering av en rekke kulturminner som eventyreren Thor Heyerdahl tok med seg fra det isolerte øysamfunnet i Polynesia til Norge på 50-tallet.

– Hører hjemme i Tana

De siste dagene har det også blusset opp en intern konflikt i Sápmi om hvor trommen hører hjemme.

– Anders Poulsens runebomme hører hjemme i Tana, konstaterer Aage Solbakk i Tana Museums Venner overfor Ságat.