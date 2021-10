Les dagens VG her!

Den avtroppende Solberg-regjeringen har i dag lagt frem sitt siste statsbudsjett. E24 har laget en oversikt over ulike punkter i budsjettet og hva disse vil bety for deg.

Publisert: Nå nettopp

Studier antyder at par med stor alders-forskjell har mindre sjanse til å lykkes. Anne Kathrine traff 11 år yngre Stig Inge og har aldri hatt det bedre.

Gåten om det forsvunne krigsbyttet har hjemsøkt skattejegere i årtier. Berømt, beryktet og ettertraktet. Mysteriet om Hitlers hemmelige gull har i flere tiår vært en stor gåte for skattejegere over hele verden.

I sin nye bok kritiserer Espen Nakstad både Oslos byrådsleder og FHI for håndteringen av den andre coronabølgen i fjor høst. Han gir Oslos byrådsleder Raymond Johansen deler av skylden for at hovedstaden ikke fikk kontroll da den andre bølgen aller først brøt ut.

Norge-helten Mohamed Elyounoussi (27) roste Ullevaal-publikumet og sier at «bølgen» ga ham mer energi. Men mange fotballelskere misliker fenomenet sterkt. – Det tar bort fokuset fra det som skjer på banen. Jeg synes ikke det er flaut, det er upassende, mener NRK-programleder Tete Lidbom om «bølgen».

Og samtidig som hun leverer sin oppsigelse på Slottet, deler Erna Solberg sin til nå strengt bevarte hemmelighet på Statsministerens kontor med offentligheten: Galleri Erna.

Alt dette og mer til i dagens VG!