Jan Egeland: «Ingen kan komme oss til unnsetning»

Han vet at han ikke bør være her. At det er direkte farlig å stå midt i den colombianske regnskogen, alene, ubevæpnet, til fots. Mens Jan Egeland ser bilen forsvinne, tenker han: «Dette er helt galt».

Julia Renate Ingebrigtsen

Hanna Johre (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jan Egeland (64) var bare tenåring da han skjønte at det var bistand han skulle drive med. 25 år senere står han alene i en regnskog full av paramilitære grupper – og er redd.