ENDELIG: Slik var prisene i hhv. Fredrikstad, Oslo og Moss denne solfylte lørdagen i august.

Nå kan du få drivstoff til under 20 kroner

Etter mange måneder ser vi igjen 19-tallet ved pumpene.

Lørdag kunne man fylle tanken i Fredrikstad, Oslo og Moss – og sikkert også en god del andre steder – uten å måtte blakke seg fullstendig.

Så har da også oljeprisen ved brent spot falt 6,5 prosent den siste måneden. Men den er likevel rundt 38 prosent høyere sammenlignet med for et år siden.

FØR: Dette var prisene den 31. mai på en Circle K stasjon i Oslo.

– Innkjøpsprisen fra raffineriene var historisk høy i juni. Nå har den gått ned igjen noe, som gledelig nok også påvirker pumpeprisene og gjør at folk kan fylle for en rimeligere penge enn i juni, sier Lillian Aasheim, kommunikasjonssjef for St1 som eier og driver Shell-stasjonene i Norge.

Hun viser til at pumpeprisen har gått ned flere steder i landet.

– Nå ser vi at oljeprisen har gått ned og det påvirker også, sier Aasheim og legger til at det er vanlig at drivstoffprisene øker om sommeren som er kjøresesongen fremfor noe og dermed også gir høy etterspørsel.