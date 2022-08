ANGREPET: Forfatteren Salman Rushdie holdt et foredrag i New York fredag, frem til han ble angrepet på scenen.

Reagerer på Rushdie-angrepet: − Rystende, sjokkerende og utrolig trist

Salman Rushdie (75) skal ha blitt knivstukket i halsen på en scene i New York fredag. Venn og tidligere bokforlegger William Nygaard håper det går bra med forfatteren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet i New York opplyser at Rushdie er fraktet til sykehuset med helikopter, trolig med flere knivskader i halsen, etter å ha blitt angrepet på scenen i New York.

Forfatteren er mest kjent for kontroversene som oppsto da han ga ut den islamkritiske boken Sataniske Vers i 1988.

I Norge ble Rushdies forlegger, daværende Aschehoug-sjef William Nygaard, skutt utenfor sitt hjem i 1993. Saken har aldri blitt oppklart, men er satt i sammenheng med utgivelsen.

Da VG snakker med Nygaard utenfor huset hans, samme sted der han selv ble skutt for tre tiår siden, reagerer han med forferdelse på angrepet:

– Det er jo rystende, sjokkerende og utrolig trist hvis dette har sammenheng med hans forhistorie, sier han.

Nygaard understreker at det foreløpig er lite man vet om hendelsen, og at han håper at det er en enkeltperson som står bak.

– Jeg håper selvfølgelig at det går bra med ham, sier han.

BLE SKUTT: Tidligere Aschehoug-sjef William Nygaard ble skutt utenfor sitt hjem i 1993. Episoden ble satt i sammenheng med at han ga ut den kontroversielle Rushdie-boken Sataniske Vers i Norge.

Flere medier skriver også at én person er pågrepet etter angrepet fredag, men dette er enda ikke bekreftet.

Boken Satanistiske Vers førte blant annet til at regjeringen i Iran ga ut en fatwa, en slags offentlig religiøs dom, som krevde at forfatteren skulle bli henrettet i 1989 fordi de mente boken var blasfemisk.

Fatwaen gjaldt også dem som bidro til å få boken utgitt, og foruten Nygaard ble to andre personer involvert med utgivelsen av boken angrepet.

Den japanske oversetteren Hitoshi Igarashi ble brutalt drept i 1991, og den italienske oversetteren Ettore Capriolo ble alvorlig skadet i en knivstikking det samme året.

– Forferdelig

– Jeg synes det er forferdelig at dette skal skje igjen etter alle de årene han har levd i et usynlig fengsel på grunn av det han har skrevet og de som har vært etter ham, sier tidligere kulturminister Åse Kleveland da VG ringer og forteller henne om angrepet.

Kleveland møtte Rushdie på Aschehaugs hagefest da hun var kulturminister i 1992.

Kleveland har lenge engasjert seg for ytringsfrihet etter kontroversen som oppsto da han ga ut boken Sataniske Vers. I 1994 stilte hun opp i fakkeltog for å vise støtte til Rushdie.

– Dette var litt av et sjokk å få vite, sier Kleveland.

MØTTES: Forfatter Salman Rushdie var i 1992 i Oslo. Her sammen med (fra venstre) forlegger William Nygaard og daværende kulturminister Åse Kleveland.

Den tidligere statsråden Gudmund Hernes møtte også Rushdie på Aschehougs sommerfest.

De møttes ikke mange år etter at Rushdie hadde fått utstedt fatwaen i Iran.

Han forteller at det var et viktig møte:

– Det var nettopp for å vise at Rushdie ikke sto alene i kampen, sier Hernes.

MØTTES PÅ SOMMERFEST: Gudmund Hernes var undervisningsminister i 1992 da han møtte Salman Rushdie i Oslo.

I etterkant mottok den tidligere statsråden anonyme trusler og det ble satt i gang ekstra sikkerhetstiltak rundt ham.

– Vi kan ikke godta slike angrep på ytringsfriheten vår, sier Hernes.

– Nå må vi alle stå opp for Rushdies rett til å uttrykke sin mening slik at vi kan gjøre det samme.

Stortingspresident Masud Gharakhani (Ap) skriver på Twitter at tankene hans går til Rushdies familie.

– Sjokkerende blodig angrep på den kjente forfatteren Salman Rushdie på et arrangement i New York. Dypt tragisk. Vi må alltid stå opp for ytringsfrihet, pressefrihet og demokratiet, skriver Gharakhani.

– Angrep på ytringsfriheten

Chuck Schumer, majoritetsleder i det amerikanske senatet og dermed en av de mektigste personene i USA, omtaler angrepet som «forferdelig».

– Det er et angrep mot ytringsfriheten og tankefriheten, hvilket er to viktige grunnstener i landet vårt, sier han i en uttalelse, ifølge Reuters.

– Jeg håper Mr. Rushdie kjapt kommer tilbake til hektene, og at gjerningspersonen mottar fullt ansvar og rettferdighet, sier han.

Også leder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, omtaler hendelsen med lignende ordelag:

– Det er svært bekymringsfullt og urovekkende. Dette er tragisk for Salman Rushdie, men dette er også et angrep på ytringsfriheten, sier hun til VG.

BEKYMRET: Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN, holder appell under en markering arrangert av Norsk PEN i 2020.

Norsk PEN er en del PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. De jobber blant for å hjelpe fengslede og forfulgte forfattere internasjonalt.

– Han gikk i skjul i nesten ti år og jeg hadde håpet på at han skulle få leve et noenlunde normalt liv, sier Stavrum.

Styreleder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen skriver i en SMS til VG at hun håper det går bra med Rushdie.

– Det er for tidlig å si noe om motivet, men uansett er det dypt tragisk at han ble angrepet, sier Kriznik.

Forfatterforeningen arbeidet aktivt, blant annet da Thorvald Steen var leder av foreningen, med Rushdie-komiteen og PEN for å støtte Rushdie og arbeidet mot fatwaen.

Bakforliggende trusler

– Dette angrepet kan være hva som helst, men den fatwaen som Rushdie fikk over seg i 1989 ble aldri trukket tilbake. Det ligger der som en trussel mot ham.

Dette sier forfatter og tidligere journalist Ann-Magrit Austenå til VG. Hun har gitt ut boken Arven etter Sataniske vers, som handler om hvilken betydning Rushdies bok fikk for debatten rundt religion og ytringsfrihet.

– Hvis det er miljøer som ivaretar og dyrker denne typen hatretorikk og påstander mot vesten og enkeltpersoner så kan det jo være mulig at det har en sammenheng, sier hun.

FORFATTER: Ann-Magrit Austenå har skrevet bok om Salman Rushdie.

Austenå forteller at fatwaen fikk en stor innvirkning på forfatterens liv:

– Han ble en jaget person, som måtte plasseres under maksimal beskyttelse og flykte fra døgn til døgn. I mange år så ble han satt i et slags fengsel, sier hun.

– Han har besøkt Norge flere ganger, og jeg har vært til stede i senere tilfeller, man da har sikkerheten vært mye mer nedtonet enn det det var i starten, så jeg har ikke opplevd hele det menasjeriet.

Ann-Magrit Austenå trekker derimot frem at hun husker godt da William Nygaard ble skutt i 1993.

– Jeg jobbet i Dagbladet da Nygaard satt i styret, så jeg husker veldig godt at jeg tenkte «hva er dette for noe». Det var helt vilt, sier hun.

– William har hele tiden valgt å innta den holdningen om at dette ikke skulle hemme hverken hans publisering eller virksomhet, men så ble han jo skutt, da.