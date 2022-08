BLE SKUTT: Tidligere Aschehoug-sjef William Nygaard ble skutt utenfor sitt hjem i 1993. Episoden ble satt i sammenheng med at han ga ut den kontroversielle Rushdie-boken Sataniske Vers i Norge.

Reagerer på Rushdie-angrepet: − Et sjokk

Salman Rushdie (75) skal ha blitt knivstukket i halsen på en scene i New York fredag. Venn og tidligere bokforlegger William Nygaard håper det går bra med forfatteren.

Det er uklart hvem som står bak angrepet, eller hva som er motivet, men flere medier skriver at én person er pågrepet. Politiet i New York opplyser at Rushdie er fraktet til sykehuset med helikopter, trolig med flere knivskader i halsen.

Forfatteren er mest kjent for kontroversene som oppsto da han ga ut den islamkritiske boken Sataniske Vers i 1988.

I Norge ble Rushdies forlegger, daværende Aschehoug-sjef William Nygaard, skutt utenfor sitt hjem i 1993. Saken har aldri blitt oppklart, men er satt i sammenheng med utgivelsen.

Forleggeren William Nygaard reagerer med forferdelse på at forfatteren Salman Rushdie er angrepet.

– Jeg vet lite, jeg vet bare at han har blitt angrepet, sier Nygaard til VG.

– Jeg håper selvfølgelig at det går bra med ham. Det er et sjokk at han blir angrepet. Man kan bare spekulere i det som ligger bak.

ANGREPET: Forfatteren Salman Rushdie holdt et foredrag i New York fredag, frem til han ble angrepet på scenen.

Boken førte blant annet til at regjeringen i Iran ga ut en fatwa, en slags offentlig religiøs dom, som krevde at forfatteren skulle bli henrettet i 1989 fordi de mente boken var blasfemisk.

Fatwaen gjaldt også dem som bidro til å få boken utgitt.