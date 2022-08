UNDERSØKELSER: Politet på plass på åstedet mandag kveld.

Dobbeltdrapet på Otta: Politiet er kjent med at siktede skal ha historikk fra helsevesenet

Den dobbeltdrapssiktede mannen i 40-årene blir trolig avhørt onsdag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Tirsdag oppnevnte politiet en sakkyndig for å foreta en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen som er siktet for å ha drept et eldre ektepar han var nabo med på Otta i Gudbrandsdalen.

BAKGRUNN: Eldre ektepar drept - nabo siktet

Påtalemyndigheten skal ta stilling til om det skal oppnevnes sakkyndige for å foreta en full psykiatrisk undersøkelse av siktede.

– Politiet er kjent med at siktede angivelig skal ha historikk fra helsevesenet. Dette er helseinformasjon politiet ikke har detaljer om og ikke kan uttale seg nærmere om, skriver de i en pressemelding onsdag formiddag.

– Hva mener dere med at den siktede «angivelig» har historikk fra helsevesenet?

– Vi har ingen formell informasjon om dette enda, det er noe vi må jobbe videre med. Men vi har fått informasjon om at det skal foreligge en historikk, sier politiadvokat Julie Dalsveen til VG.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

Forsvarer Anders G. Bjørnsen forteller til VG at heller ikke han har fått innsikt i helsehistorikken til den siktede. Forsvareren kan likevel underbygge politiets opplysninger:

–Jeg har fått tilbakemeldinger fra forskjellige hold om at det er en helsehistorikk der, sier forsvareren.

– Det handler nok om psykisk helse, legger han til.

Den siktede ble overført til helsevesenet etter pågripelsen, og blir foreløpig ivaretatt der.

Politiet opplyser at de vil forsøke avhør av den siktede på dagtid onsdag. Forsvareren er usikker på om dette vil la seg gjøre.

– Det er ikke sikkert enda, men jeg håper det, sier Anders G. Bjørnsen.