NØKKELROLLE: Espen Barth-Eide (Ap) får en viktig oppgave i forhandlingene på FNs klimatoppmøte i Glasgow.

Tre ting Espen Barth Eide vil få ut av klimatoppmøtet: − Vi må unngå juks

Klima-og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) reiser til Glasgow i dag.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ser frem til å komme i gang, sier Barth Eide til VG.

Når VG snakker med ham, er han ute på spasertur i høstsola med sin kone før han senere i dag skal fly til Glasgow.

I Skottlands største by skal verdens ledere samles til FNs klimatoppmøte d eneste to ukene.

Den norske delegasjonen vil bli ledet av Barth Eide. Og det er særlig tre ting han ønsker å få ut av dette møtet:

1. Enighet om 1,5 gradersmålet

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at kloden varmes opp mer enn 1,5 grader.

I tidligere internasjonale klimaforhandlinger har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen til maks 2 grader.

– Men jeg mener vi må stoppe på 1,5 grader. Da krever dette at det tydeliggjøres i erklæringen fra toppmøtet, og at landene så tar konsekvensene av dette.

Tidligere søndag ble det klart at G20-landene nå er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Dette er veldig bra og godt jobbet av dem som var der. Det styrker muligheten for å få til en felles beslutning fra Glasgow. Det kan også være med å skape bevegelse på andre felt, sier Barth Eide til VG.

Han påpeker at det «riktignok var et par ledere som dessverre ikke var tilstede på G20-møtet i Roma» og nevner både Putin både og Xi Jinping.

– Det viktigste er hva de store og industrialiserte landene sier. Det er tross alt de som står for de aller største utslippene.

2. Opptrapping av klimafinansiering

– Jeg håper vi kommer best mulig ut på dette med klimafinansiering. Verdens rike land må nå oppfylle sitt gamle løfte til u-landene om å bidra med 100 milliarder dollar årlig slik at de har mulighet til å omstille seg til en klimavennlig fremtid. Tidligere har man ikke klart å klart å komme opp i et samlet nivå på global klimafinansiering på mer enn 80 milliarder, sier Barth Eide.

3. Kvotesystemene må endres til det bedre

– De må bli mer ekte, og vi må unngå fallgruver og juks når land handler med utslippskvoter.

Verden har mange ulike kvotesystemer, understreker han:

– Det viktige er at vi må få frem felles standarder. Det beste hadde vært om de andre kvotesystemene i verden kunne ligne mer på den europeiske standarden. En kvote må representere et faktisk utslipp. Når kvoten er brukt opp, skal vi ikke kunne bruke den på nytt. Slik dobbeltrapportering må unngås, sier han.

Starter i dag

FNs klimatoppmøte COP26 er formelt åpnet i Glasgow. Møtet skal vare fra 31. oktober til 12. november, og nesten 200 land deltar.

Møtet skulle vært holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

Barth Eide understreker at han har god erfaring på forhandling og håper det vil virke positivt inn på forhandlingene de nå skal gjennom.

– Det hjelper å ha drevet med globale forhandlinger før.