Sykehusdirektør: − Gode grunner for en tredje dose til helsepersonell

Situasjonen er nå utfordrende ved flere sykehus i Helse Sør-Øst. Administrerende direktør Terje Rootwelt mener tiden er inne for å gi en tredje dose til helsepersonell.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

​Det har vært stor pågang av pasienter til sykehusene den siste tiden på grunn av flere covid-19-syke, RS-virus og andre luftveissykdommer.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, sier at det er mange sykehusansatte som opplever travle og tøffe dager.

– Det er mange som jobber mye nå, og som viser stor fleksibilitet og løsningsvilje. De ansatte på sykehusene fortjener en stor takk.

Rootwelt sier at regionen nå jobber aktivt for at sykehusansatte med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje dose coronavaksine så snart som mulig.

– Vi mener det er gode grunner for en tredje dose for helsepersonell. I hvert fall de som står nærmest i pasientbehandling. Dette må til både for å redusere smitte til pasienter og kolleger, og sikre kapasitet i en presset situasjon hvor fravær av personell er en tilleggsbelastning.

Rootwelt sier at regionen tydelig har signalisert ønsket om en tredje dose til helsemyndighetene denne uken.

– Vi skjønner at dette må inngå i en samlet prioritering av vaksiner.

Avlyser operasjoner i Trondheim

Noen sykehus rundt i landet har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak.

På akuttmottaket på St. Olavs hospital er det så fullt at pasienter blir liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå.

GULT NIVÅ: Tirsdag besluttet St. Olav å heve beredskapen til gult nivå

– For å sikre pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, må vi få frigitt sengeplasser så det ikke hoper seg opp i akuttmottaket. Derfor må vi avlyse operasjoner som det ikke er uforsvarlig å utsette, sa sykehusdirektør Grethe Aasved til VG tirsdag.

Mandag slo de ansatte ved akuttmottaket på Ahus alarm om at de ikke får sendt sine pasienter videre fordi sengepostene er så fulle. Samtidig strømmer pasientene inn - noe som fører til at pasientene blir liggende mange timer i mottaket.

– Utfordrer bemanningen

Det har også vært jevnlige møter mellom sykehusene i Helse Sør-Øst, og de hjelper hverandre dersom det er mulig. Oslo universitetssykehus har startet opp igjen med møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

– Sykehusene har gode planer for å håndtere denne situasjonen, sier Rootwelt.

Sykehusene har vært forberedt på økt smitte ifølge direktøren, men det er krevende når samfunnet rammes av flere ulike virus samtidig.

– Da vil sykehusene også oppleve at ansatte og deres familier blir syke, og det utfordrer bemanningen, sier Rootwelt.

Torsdag er det 103 innlagte pasienter på sykehus i Helse Sør-Øst. 27 av disse ligger på intensivavdeling.

Andre steder i landet er det flere sykehus som har gått i beredskap, og Rootwelt utelukker ikke at dette også kan skje i Helse Sør-Øst.

– Dette vurderer sykehusene fortløpende. Selv om det jevnt over er høyt pasientbelegg på alle våre sykehus, er situasjonen noe forskjellig fra sykehus til sykehus.