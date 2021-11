Les dagens VG her!

Gratis leiebolig, økonomisk støtte til å kjøpe eller bygge selv, høyere lønn og gratis barnehageplass er blant tiltakene enkelte kommuner lokker med for å øke innbyggertallet. Selv om målet for mange er flere barn i bygda, er ikke alle ordningene forbeholdt unge i etableringsfasen. Sjekk oversikten over kommunene som sponser deg i dagens VG.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Flere norske sykehus slår alarm om at akuttmottakene er fulle og at pasienter blir liggende i timevis.– Situasjonen er så alvorlig at den truer pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør. Les saken i dagens VG.

57 nye vinflasker flytter inn i hyllene til vinmonopolet i dag. Vi finner en rekke spennende kjøp blant nyhetene. Sjekk anbefalingene i dagens VG.

Og i VGs sportsbilag kan du lese om hvordan Cristiano Ronaldo igjen berget Manchester United mot Atalanta.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!