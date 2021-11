SLITNE: Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund kan fortelle om et utslitt helsepersonell som nå tar imot en ny bølge med pasienter.

Norsk Sykepleierforbund om at sykehusene fylles opp: − Situasjonen er ganske dramatisk

Nå fylles sykehusene opp igjen med coronapasienter uten at kapasiteten på de samme sykehusene er forbedret, ifølge Legeforeningen. Både de og Sykepleierforbundet er bekymret.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Coronasmitten har økt kraftig i landet den siste tiden, og det er utbrudd med RS-virus flere steder i landet. I tillegg står en influensasesong på trappene.

– Det er vanskelige arbeidsforhold, og vi vet ennå ikke hvordan årets influensa kommer til å slå ut. Det er ikke utenkelig at vi kommer til å stå i en krevende situasjon gjennom hele vinteren, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Mandag er 198 personer innlagte med coronaviruset på norske sykehus, viser tall fra Helsedirektoratet. Det er nesten en dobling på to uker, og 25 flere enn fredag.

Noen sykehus rundt i landet har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak.

På akuttmottaket på St. Olavs hospital er det så fullt at pasienter blir liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå. Mandag forrige uke slo de ansatte ved akuttmottaket på Ahus alarm om at de ikke får sendt sine pasienter videre fordi sengepostene er så fulle.

– Helsepersonell har stått i dette i snart to år. Mange føler det på kroppen, og har jobbet mye over en lang periode, sier Rime.

Presidenten sier det nå blir viktig at arbeidsgiver gjør det de kan for at folk skal klare å stå i jobb gjennom vinteren.

– Vi trenger alle. Det er viktig at arbeidsgiver går i dialog og legger til rette for at folk skal klare å yte mer enn man egentlig kan forvente av dem. Det er nøkkelpersonell det er snakk om, så det er ikke bare å finne en annen til å gjøre jobben. Her påhviler det arbeidsgiver et stort ansvar.

– Har ikke skjedd noe

I april la Koronakommisjonen frem sin rapport om regjeringens håndtering av coronapandemien.

I rapporten skrev kommisjonen blant annet at deres vurdering er at sykehusene hadde planverk, men at disse ikke var tilpasset coronapandemien.

«Sykehusene har ikke vært presentert for et scenario hvor smitten skulle slås ned, og hvor sykehusene ville måtte tilpasse seg en situasjon hvor smitten skulle svinge opp og ned over et langt tidsrom.», står det i rapporten.

Rime peker på dårlig bemanning som den største utfordringen for helsevesenet.

– Ved hver bølge har vi sett problemer med kapasiteten på sykehusene. Har det blitt noe bedre gjennom pandemien?

– Nei, det har ikke skjedd noe. Jeg mener kapasiteten med hell kunne vært en del høyere selv i en normal situasjon. Da hadde vi også stått bedre rustet til å takle en pandemi. Vi har lite å gå på, og det vil komme nye pandemier og kriser, sier Rime.

PENGER: President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime (t.h), etterlyser mer penger til helsetjenesten.

Helsetjenesten har i flere år vært presset og underfinansiert, mener Rime, og ønsker økt finansiering.

– Det er i hvert fall ikke tiden for å stramme inn på sykehusene i årets budsjett.

– Særdeles bekymringsfullt

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er redd sykepleiere kommer til å slutte i jobben sin.

– Situasjonen er ganske dramatisk på sykehusene rundt omkring. Det er det samme helsepersonellet som har stått på under hele pandemien. De er kjempeslitne og frustrasjonsnivået er høyt, men de gjør det som må gjøres for pasientene, sier Sverresdatter Larsen.

Rundt 700 intensivsykepleiere er ikke i jobb, på grunn av for høy belastning og lave lønninger, sier Sverresdatter Larsen.

FRAFALL: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er redd sykepleiere kommer til å slutte i jobben sin.

– Vi ser at sykeraten har gått opp. Det er særdeles bekymringsfullt for både sykepleiere og pasienter.

Lederen mener det bør være mulig å opprette heltidsstillinger for de som ønsker det, og lønne slik at noen orker å ta på seg ansvaret. I tillegg må man på sikt utdanne flere, sier hun.

– Eventuelt må man innføre nasjonale tiltak om det skulle vise seg nødvendig.

– Mange av mine medlemmer sier at de trenger en gulrot for å klare å stå i dette. Det holder ikke med applaus og noen som føler med oss. Det kan godt være en myndighetsstyrt gulrot.

Foreslår mer penger i tilleggsbudsjett

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skryter av ansatte på sykehus, og sier de har gjort en fantastisk jobb under pandemien.

– Gjennom pandemien har helse- og omsorgstjenesten vist styrke og bestått stresstesten.

Hun viser til et av punktene i i tilleggsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

– For regjeringen er det viktig at vi har en sterk offentlig helsetjeneste. Vi foreslår derfor i tilleggsbudsjettet å øke driftsbevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen i 2022. Det skal bidra til å redusere ventetidene og ta igjen behandlingsetterslep etter coronapandemien, sier Kjerkol.

Videre sier helseministeren at helsepersonellet vårt er avgjørende for at vi har en av verdens beste helse- og omsorgstjeneste, og at det blir viktig å utdanne, rekruttere og beholde i tiden fremover.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha gode arbeidsvilkår for alle ansatte og at hele og faste stillinger skal være standarden i helse- og omsorgstjenestene. Vi vil derfor nedsette en egen helsepersonellkommisjon. Den skal se på tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.