BER OM STØTTE: Nargis Nehan har hatt flere høytstående stillinger i Afghanistan og er nå i Norge. Til det norske folk vil hun si: «Dere kan legge press på deres regjering, så de fortsetter å støtte Afghanistan og afghanere etter 31. august og 11. september».

Afghansk eksminister i Norge: − Jeg føler meg snytt

Nargis Nehan fryktet familien ville dø under evakueringen. Hun mener beslutningen om å trekke seg ut av Afghanistan nå var uansvarlig og kortsiktig.

Samme dag som flyplassen i Kabul ble rammet av et grufullt terrorangrep, landet den afghanske eksministeren og kvinneforkjemperen i Norge.

Flyktning for andre gang.

Nargis Nehan, som oppdaget at hva det betydde å være kvinne da familien flyktet fra Taliban første gangen.

Som gikk fra president Asraf Ghanis rådgiver og minister til å bli en kritiker.

Og som vil tilbake til Afghanistan.

En dramatisk flukt

– Vi holdt på å miste faren min en av dagene. Han besvimte, sier Nehan på telefonen Oslo Convention Center i Stokke, hvor afghanerne som er hentet ut er innlosjert.

Familien sto som sild i tønne utenfor flyplassen i Kabul, limt sammen med de andre desperate:

Nehan tenkte at hvis én person ble dyttet over ende, så vil flere hundre mennesker velte og folk tråkkes i hjel.

– Niesen min falt på bakken og broren min måtte legge seg over henne. Hun er fysisk svak, og han var redd at hvis folk begynte å trampe på henne, så ville vi miste henne, sier Nehan.

– Vi var forferdet. Den dagen fant vi ut at hvis vi må gå gjennom dette igjen, og vi mister noen familiemedlemmer under evakueringen, så er det bedre ikke å gjøre noe, sier hun.

Så ringte norske myndigheter.

KUN EN DEL: Faren ble etterlatt i Afghanistan, fordi han ikke var frisk nok. Familien var en tradisjonell storfamilie hvor alle bodde sammen, en som heller skaffet større hus enn å splitte seg opp. «Det er vanskelig å se familien nå spredt på tre kontinenter», sier hun.

Frustrert over USAs president

Nå kommer det ikke flere fly fra Afghanistan til Norge. Etter 31. august skal det ikke være amerikanske soldater i landet lenger, for første gang på nær 20 år.

– Som afghansk borger føler jeg meg snytt. Jeg synes de er kortsiktige politikere, med en slik beslutning. Og jeg vet at kampen i Afghanistan, om de liker det eller ikke, vil finne veien også til deres land, på en eller annen måte. Min forventning var at de ville forstå det. Bare 2500 soldater var der. For en stor supermakt som USA, var de 2500 ingenting, sier Nehan.

– Vi har ikke ofret 66.000 afghanske soldater for ikke å snakke om alle de sivile som har mistet livet, for at Joe Biden skal komme og overraske alle og si at de går videre med uttrekningen. Vi ser hvor uansvarlig beslutningen var og hvor uansvarlig håndteringen av hele evakueringsprosessen har vært, sier Nehan.

Den første flukten

Første gang de flyktet fra Taliban var hun 12 år, og de dro til Pakistan, sammen med millioner av andre afghanere.

– Da vi dro til Pakistan, gikk det for første gang opp for meg at jeg var en kvinne. Jeg ble hindret i å gå ut, fra å leke utendørs, jeg skulle være hjemme. Jeg forsto da at det er en forskjell mellom meg og brødrene mine, for de kunne gå ut og leke, sier Nehan.

Men det ble utdanning og jobb i en dansk organisasjon. Da USA inntok Afghanistan i 2001, dro hun tilbake for å delta i gjenoppbyggingen.

Da startet også historien om hvordan hun – som en kvinne i en strøm av tradisjonelle menn – presset seg fremover. Før hun til slutt havnet i unåde hos president Ashraf Ghani.

TIL TOPPS: Nehan har hatt flere ledende stillinger i statsforvaltningen, blant annet i Handelsdepartementet og Finansdepartementet, samt lederstilling ved Kabul University.

Etter å ha vært 1,5 år i Tyskland for behandling av brystkreft, ble Nargis Nehan i 2017 minister for gruve, olje og industri.

– Jeg tenkte at ingen kvinne har hatt en høy stilling i den sektoren, så ved å dra dit, bryter jeg en stereotype og jeg åpner for mer kvinner i den sektoren, sier hun.

Hun hevder dog at hun ikke fikk støtte av presidenten og hans folk til reformer og at de heller skapte mye av problemene.

MISTET MAKTEN: Kabul falt kort tid etter president Ashraf Ghani forlot Afghanistan, og dro til De forente arabiske emirater.

– Jeg startet reformer, men noe jeg innså i prosessen, var at på de 1,5 årene jeg hadde vært borte for behandling, hadde mye endret seg mye i den afghanske politikken, sier Nehan.

– Jeg holdt på i to år, så til slutt bestemt jeg meg for å dra, for jeg kunne ikke tolerere nivået av korrupsjon, misbruk av makt, straffefritak og seksuell trakassering i systemet, sier hun videre.

– Han (presidenten journ.anm.) var ikke fornøyd, han var redd at jeg ville avsløre mye av det de viste om systemet, hevder hun.

Så ble hun selv anklaget for korrupsjon.

– Jeg var sjokkert over hva han gjorde mot meg. Alle sa det var best å dra fra landet. Jeg sa at hvis jeg dro fra landet, var det umulig for meg å overbevise folket om at jeg var ren, at anklagene ble grunnløse. Den eneste måten jeg kunne gjøre det på, var å ta all risiko og bli i landet, sier Nehan.

STORMET FREM: Det tok ikke lang tid fra de internasjonale styrkene trakk seg ut, til Taliban sto på presidentens kontor i Kabul og hadde tatt makten. Nehan tror misnøyen med regjeringen og korrupsjon er en av grunnene til at Taliban kunne ta makten så raskt.

– Jeg tror fortsatt det er mulig å forhindre at Afghanistan faller ut i et nytt kaos. Da må det internasjonale samfunnet ta seg sammen, sammen snakke med Taliban, og fortelle dem at de må ha en representativ regjering. Altså at de ikke bare inkluderer folk av sin egen etnisitet og ideologi, at de har sivilsamfunnet, unge, folk av annen etnisitet, kvinner, alle, sier Nehan.

Hun tror det finnes måter å overbevise Taliban på.

– Men det er avhengig av hvor mye vilje det er i det internasjonale samfunnet. Jeg betviler viljen til det internasjonale samfunnet, sier Nehan.

– Tror du det vil bli så ille som alle frykter for kvinner?

– Sånn jeg ser det, venter Taliban og ser akkurat nå, for å se hvor seriøs støtten til afghanske kvinner er, svarer hun.

– Hvis Taliban ser at verden lytter til afghanske kvinner, står med dem, at de er hørt og de er allierte av det internasjonale storsamfunnet, da vil de være veldig forsiktige i håndteringen av dem. For de vil ikke skape problemer for seg selv, sier Nehan.

– Men hvis de ser at verden snakker om det, men at de til syvende og sist kommer unna med det ... Det er ikke sikkert at de kommer med en veldig regressiv politikk med en gang, men at de sakte og gradvis vil fjerne kvinner fra enhver sektor og fra hvert lag i samfunnet, sier Nehan.

I så fall er det sånne som henne de vil fjerne. Likevel vil hun tilbake.

– Hvis det er noe som jeg kan gjøre i landet, og så lenge jeg ikke er truet på livet, er jeg klar til å møte enhver annen utfordring og vanskelighet, sier Nehan.

– Jeg har opplevd kreft. Å bli diagnostisert med kreft er som å oppleve døden. Etter kreften er den frykten for døden borte. Den er ikke der lenger, sier afghaneren.

