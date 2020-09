MÅ VÆRE ÅPEN: Helseminister Bent Høie tror det er nødvendig at regjeringen er åpne om sine dilemmaer, for at motstanden til coronatiltakene ikke skal øke. Foto: Lise Åserud

Høie om smittevern-motstand i Norge: – Bekymret

I flere europeiske storbyer har demonstranter gått ut i gatene for å protestere mot coronatiltakene. Helseminister Bent Høie (H) forbereder seg på at motstanden også kan komme til Norge.

Lørdag fortalte VG at sykepleiere og leger stiller kritiske spørsmål om norske smitteverntiltak – og konsekvensene av et stengt samfunn.

I august gikk over 38.000 personer ut i Berlins gater for å demonstrere mot coronatiltakene, som de mener er «unødvendige og frihetsberøvende».

Det protesteres mot smitteverntiltak i hele Europa.

I all hovedsak opplever Norge stor oppslutning til tiltakene, påpeker helseminister Bent Høie.

– Likevel er vi forberedt på, når vi skal leve med dette over så lang tid, at vi vil kunne oppleve en tretthet med tanke på tiltakene. Det kan godt tenkes at det kommer større motstand i Norge.

SAMLES I PROTEST: I august demonstrerte mange titusener av mennesker mot det de mener er inngripende smitteverntiltak. Foto: Markus Schreiber / AP

– Bekymrer meg

Det er en naturlig årsak til opprøret, mener Høie: Mange av tiltakene har negative konsekvenser for folks liv og drømmer. Da er det menneskelig å lete etter grunner til at vi ikke bør ha disse begrensningene.

– Motstand mot coronatiltak bekymrer meg i den grad at vi hele tiden må være veldig bevisst på at det er samsvar mellom smittevernsituasjonen og tiltakene – og at vi er åpne om våre dilemmaer og når vi er usikre.

Hvis det ikke er bred tilslutning til tiltakene, gjennom at folk er enige i og forstår grepene som blir tatt, vil motstanden øke, forklarer Høie.

I Bergen har smitteverntiltakene blitt strammet inn på grunn av utbrudd. Nylig ble 2500 personer satt i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg. Nå vurderer også Oslo strengere tiltak.

– På tide at andre stemmer slipper til

Helsepersonell VG har snakket med, opplever at det ikke har vært en reell debatt om nedstengingen av samfunnet – og påfølgende sosiale og økonomiske konsekvenser.

Sykepleiere opplever at kritiske stemmer ikke får slippe til.

Høie er uenig i at det ikke har vært fokus på de negative effektene av tiltakene.

– Folk skal stille spørsmål ved tiltakene. Det er folk som mener at vi burde ha strengere tiltak. Slik har jeg inntrykk av at det har vært hele tiden. Så er det vår oppgave å finne den rette balansen. Det er ikke lett, og vi har hele tiden vært åpne på at vi ikke har noen fasit. Det er dilemmaer, og ingen tiltak har bare positive effekter – de har også negative.

– Folk skal stille kritiske spørsmål

Helseministeren nevner konsekvenser som at barn ikke får gå på skole, eller at tilbudet til psykisk syke svekkes.

– Er de negative effektene verdt det?

– Ja, det er vi ganske trygge på. Vi vet hva som er alternativet. Viruset er veldig smittsomt. Det gjør at en større andel enn de som ville fått et vanlig influensavirus, blir alvorlig syke. Det betyr også at flere må bli innlagt på sykehus, noe som går utover andre pasienter som trenger hjelp.

– Forstår du at det stilles kritiske spørsmål om smittevernreglene?

– Ja, folk skal være kritiske og stille spørsmål. Men så håper jeg at vi kan gi gode svar, slik at vi kan ha en god samfunnsdebatt – og at det opprettholdes en høy tilslutning.

– I løpet av dette halvåret har det vært tiltak som noen har opplevd som ulogiske?

– Derfor er det viktig at denne debatten går hele tiden. Jeg forstår at tiltakene noen ganger kan virke ulogiske.

Hytteforbudet ved påsketider er et godt eksempel på det, mener Høie.

– Hvis jeg ikke hadde hatt den rollen jeg hadde, ville det vært helt naturlig for meg å dra på hytta for å ha hjemmekontor. Et sted der jeg trives godt, og har minst mulig menneskelig kontakt. Det er logisk fra mitt personlige perspektiv.

Samtidig hadde den kommunen dobbelt så mange hyttebeboere som beboere, og var i beredskap.

– Så om alle hytteeierne hadde kommet samtidig, ville ikke kommunen klart dette. Dermed var hytteforbudet logisk fra et samfunnsperspektiv. Da måtte jeg avveie hva som var viktigst, selv om det virket ulogisk for den enkelte, sier Høie.

Vært et åpent land

Vi kan unngå dette viruset, selv om vi ikke har en vaksine – gjennom tiltak, mener helseministeren.

– Det var vi ikke sikre på da vi satt i gang i mars.

Når vi ser tilbake, har Norge over tid vært et av de mest åpne landene i Europa – og med minst inngripende tiltak, mener Høie.

– Samtidig som vi har hatt god kontroll på smitten. Jeg tror dette handler om at Norge er et land der vi har stor tillit til hverandre, og vært gode på de viktigste tiltakene som å vaske hender og holde avstand.

– Kunne det vært tilstrekkelig med disse enkle og lite skadelige tiltakene?

– På en måte har man rett i det, men i noen situasjoner blir det vanskelig. Hvis for eksempel mange tusen er til stede på en festival, hjelper det ikke at alle har som intensjon at de skal holde avstand og vaske hender. Da vil det glippe, og det får store konsekvenser.

