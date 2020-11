NEDSTENGT: Norge stengte ned landet 12. mars. Hvis munnbind brukes av alle, unngår vi dette igjen, hevder WHO. Foto: Odin Jæger, VG

WHO: − Munnbind hindrer nedstengning

Hvis 95 prosent av befolkningen bruker munnbind, unngår vi nedstengning av samfunnet, sier WHO.

– Hvis alle bidrar, også de mest privilegerte av oss, kan vi unngå nedstenging i samfunnet, skriver Hans Kluge, regiondirektør for Europa i WHO.

Uttalelsen kommer torsdag, samtidig som store deler av Europa er rammet av en ny corona-bølge. Flere land har stengt ned, som i Frankrike hvor innbyggerne nå kun får lov til å bevege seg utendørs én time om dagen, skriver BBC.

– Hvis 95 prosent av befolkningen brukte munnbind, unngår vi nedstenginger, skriver han.

Strenge tiltak

Kluge skriver videre at flere hundre millioner mennesker lever med svært strenge coronatiltak akkurat nå, og at de fører med seg andre problemer som psykisk helse, økt alkoholbruk og økonomiske tiltak.

– Jeg mener at å stenge ned samfunnet det siste tiltaket vi må gjøre. Ansiktsmasker er ikke en løsning på alt, og det må gjøres i kombinasjon med andre tiltak, men det kan hindre en full nedstenging, sier Kluge.

STENGT: Slik så det ut i Oslo 13. mars, dagen etter Erna Solberg stengte ned Norge. Foto: Odin Jaeger, VG

– Ansiktsmasker hjelper lite

Uttalelsene til WHO kommer dagen etter at danske Rikshospitalet publiserte en ny rapport. I den hevdes det at munnbind ikke hjelper stort for å hindre smittespredningen.

– Studien bekrefter ikke den forventede halveringen av smitterisikoen ved bruk av munnbind, men resultatene kan tyde på en moderat grad av beskyttelse på 15–20 prosent. Samtidig kan ikke studien utelukke at masker ikke beskytter den som bærer den, står det i studien.

Mer enn 6000 dansker deltok i studien, men den har også rukket å bli omdiskutert.

ERNA SER DEG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie var i oktober klar i sitt budskap. Foto: Heiko Junge, NTB

WHO-direktør Kluge peker på sin side at dødsfallene som følge av corona har økt med 18 prosent de siste to ukene.

– Men jeg er sikker på at det ligger mer håp enn håpløshet bak oss, skriver han.

Publisert: 19.11.20 kl. 16:43

