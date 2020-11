ÅPNE SKOLER: Det såkalte reproduksjonstallet (R-tallet) viser hvor mange én coronasyk person smitter. Dette fant forskerne ut at økte med 24 prosent på 28 dager ved gjenåpning av skoler. Foto: Gorm Kallestad

Studie: Økning av smittespredning ved gjenåpning av skoler

Reproduksjonstallet steg med 24 prosent på en måned da barn fikk returnere til skolebenken igjen, viser en skotsk studie med data fra 131 land. Men studien gir bare en veldig grov vurdering av hvor stor effekt enkelte tiltak har, ifølge FHI.

Studien er gjennomført ved Universitetet i Edinburgh, og publisert i The Lancet Infectious Diseases.

Det såkalte reproduksjonstallet (R-tallet) viser hvor mange én coronasyk person smitter. Dette fant forskerne ut at økte med 24 prosent på 28 dager ved gjenåpning av skoler.

Dataen i studien er hentet fra 131 land.

– Vi fant en økning i R etter gjenåpning av skolene, men det er ikke klart om økningen kan tilskrives spesifikke aldersgrupper, der det kan være betydelige forskjeller i overholdelse av sosiale distanseringstiltak i og utenfor klasserom, sier Harish Nair, professor i smittsomme sykdommer hos barn ved Universitetet i Edinburgh til Independent.

Forskerne understreker at det ikke er tatt høyde for de ulike tiltakene innført ved åpning av skoler, som begrensede klassestørrelser, sosial distansering og hygiene.

– Videre er det behov for mer data for å forstå skolers spesifikke rolle i spredningen av coronaviruset gjennom robust kontaktsporing, sier Nair.

Tas ikke høyde for om befolkningen følger råd

– Studien er interessant og kan gi en generell, men meget grov, vurdering av størrelsesordenen på effekten av enkelte NPIer (journ.anm. Ikke-medisinske tiltak), sier Birgitte Freiesleben de Blasio, avdelingsdirektør i FHIs avdeling for metodeutvikling og analyse.

Hun peker blant annet på at R-tallet som brukes i studien gjelder for hele befolkningen (journ.anm. Den modellerer ikke effekten i undergrupper som for eksempel familier med barn.) Det er dessuten ulik kvalitet på data fra landene, fordi antall positive prøver avhenger av hvor mange som testes.

Det siste Freisleben de Blasio peker på er at forfatterne regner ut relative R-verdier i forholdet til perioder med tiltak.

– Dermed tilskrives endringer i R-tallet forandringer i tiltak. Det tas ikke høyde for endringen i befolkningens atferd og hvorvidt råd og anbefalinger følges, eller aldersfordelingen av smittede over tid. Disse faktorene påvirker R-tallet, sier hun.

TILBAKE TIL SKOLEN: Bildet viser elever ved J. H. Newman skole i Madrid som står linet opp i skolegården i begynnelsen av september, da skolene åpnet igjen etter å ha vært stengt i seks måneder. Foto: Bernat Armangue / AP

FHI: Må veies opp mot ulempene

På spørsmål til FHI om hvorfor de ikke har anbefalt regjeringen i Norge å stenge skolene, dersom de har så stor effekt på smittespredningen, svarer overlege Preben Aavitsland:

– Denne studien viser at R-tallet sank i mange land noen uker etter at tiltak ble innført, men tar ikke hensyn til andre endringer i befolkningens atferd.

Han viser til et eksempel fra Norge:

– Da R-tallet i Norge sank betydelig fra tidlig i mars til slutten av mars, kan det skyldes en kombinasjon av tiltak, inkludert skolestenging og folks eget valg om å holde seg hjemme. Den lille effekten av skolestenging må veies mot de betydelige ulempene, både for barnas læring og sosiale omgang, for sårbare barn og for foreldrenes mulighet til å arbeide.

FLERE SIDER: Overlege Preben Aavitsland i FHI understreker at R-tallet bare er en del av grunnlaget for å forstå coronasituasjonen. Foto: Annemor Larsen / VG

Aavitsland understreker at R-tallet er bare en del av grunnlaget for å forstå situasjonen når de skal anbefale tiltak for politikerne.

– Vi vurderer også epidemiens utvikling, aldersfordelingen, belastning på sykehusene, belastning på kommunenes smittesporing og andre forhold, sier han.

– Har det vært eller er det aktuelt å foreslå å stenge ned landet igjen som i mars?

– Regjeringens strategi tilsier at epidemien skal holdes under kontroll. Vi foreslår de tiltak som skal til for å nå dette målet, men med færrest mulig ulemper for befolkningen og bedrifter. Alle tiltak kan bli nødvendige, men det skal mye til før vi foreslår å stenge barnehager, skoler og helsetjenester sånn som i mars.

– Bør unngå stenging

Professor i informatikk ved NTNU Dag Svanæs har sett på resultatene fra den skotske studien.

– Mye tyder på at det å stenge skolene vil kunne bidra mye til å få smitten ned, sier han.

– Det forskningen også tyder på er at barn og unge også smitter videre, og at tenåringer smitter som voksne.

Samtidig er Svanæs tydelig på at stenging er noe man burde unngå. Resultatet fra studien er ikke nødvendigvis et argument for å stenge skolene, men for å ha kohorter, avstand og lufting i skolen, mener han.

NEDGANG I SMITTE: Professor i informatikk ved NTNU Dag Svanæs mener studien tyder på at stenging av skoler kan bidra mye til å få ned smitten, men han mener at det likevel er noe vi burde unngå. Foto: Privat

– Det er en prioritet hvilke aktiviteter vi skal ha gående i samfunnet, og de fleste av oss er enige om at barn og unge skal prioriteres. Men da må man være klar over at det har en pris.

Svanæs mener det burde innføres flere tydelige tiltak i skolen, og at barna sitter med for mye ansvar.

– Det er viktig å innføre tiltak så det ikke er opp til elevene selv. Det blir et galt ansvar.

I mai fikk FHI kritikk for sin kommunikasjon rundt R-tallet, hvor statistikkeksperter mente de ga inntrykk av at tallet gjaldt her og nå, når det i stedet sier noe om smittespredningen over en lengre periode.

– Tallet egner seg godt til å vurdere nytten av tiltak, samt til å vurdere om man bør sette inn nye. Men det egner seg dårlig til å si noe om hvor mange én smittet person smitter videre nå i dag, sa Svanæs til VG den gang.

Kombinasjon av tiltak

Forskningsresultatene viste også at R-tallet synker mest ved en omfattende kombinasjon av restriksjoner – som forbud mot offentlige arrangementer, stenging av skoler, forbud mot å samles flere enn ti personer, hjemmekontor og oppfordring om å holde seg hjemme.

Da sank R-tallet med 52 prosent på fire uker, viser studiet.

– Ettersom vi opplever en gjenoppblomstring av viruset, må myndighetene vurdere kombinasjoner av tiltak for å redusere R-tallet, sier Nair.

– Studien vår kan informere om hvilke tiltak som skal innføres eller strammes inn, og når man kan forvente å se effekten av dem. Men dette vil også avhenge av den lokale konteksten – R-nummeret til enhver tid, det lokale helsevesenets kapasitet og de sosiale og økonomiske virkningene av tiltakene.

En slik kombinasjon av tiltak var det den norske regjeringen innførte i mars.

– Det er dette med å sette ned hastigheten på hele samfunnet. Vi skifter gir, og går over i krabbegir. Da holder folk seg stort sett i ro og møter ikke så mange, sier Svanæs.

Fordelen vi har nå fremfor i mars er at vi vet mye mer, sier professoren.

– Vi kan målrette tiltak mye bedre. Det er ikke sikkert vi trenger å stenge skolene før vi virkelig ser at det er nødvendig. Men da må vi følge tiltakene. Gjør vi dette, kan vi skåne skolene.

