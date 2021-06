Her er Viggo Kristiansen på vei ut av fengselet

ILA FENGSEL (VG) Tirsdag kveld ble 42-åringen hentet fra Ila fengsel og forvaringsanstalt i bilen til faren sin. På veien ut fikk han applaus fra de tidligere medfangene sine.

Etter nærmere 21 år innenfor murene er Viggo Kristiansenen en fri mann igjen.

Tirsdag kl. 22.53 kjørte han ut av fengselsportene på Ila fengsel i den mørkelilla bilen til faren sin, iført en caps med rød brem.

På vei ut kunne man se Kristiansen vinke fra innsiden av bilen, til lyden av applaus og tilrop fra fangene på innsiden. Det hele var over på ti minutter.

– Vi har ingen store planer annet enn å ha to kaffekopper i bilen og en vanlig kjøretur hjemover, fortalte faren Svein Kristiansen ovenfor Fædrelandsvennen tidligere på tirsdag.

I 2002 ble Kristiansen og den tidligere kameraten Jan Helge Andersen dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia.

Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og i februar 2021 besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at straffesaken skal behandles på nytt.

Tirsdag ble det avgjort av en enstemmig Høyesterett at Kristiansen løslates med umiddelbar virkning.

Ankeutvalget viste til at påtalemyndigheten har sagt at de ikke vil be om å få forvaringen forlenget, og dette innebærer at Kristiansen uansett vil bli løslatt om kort tid fordi han har sonet 21 år.

VG har tidligere meldt at Kristiansen slipper ut av Ila fengsel allerede samme dag som avgjørelsen ble kjent.

– Vi fikk beskjeden ganske tidlig fra Høyesterett om at han løslates, og vi kunne dermed starte med å hjelpe Kristiansen med å pakke ut og slikt. Vi har ikke noe ønske om å ha han en natt til i fengselet etter han er løslatt, sa assisterende fengselsleder på Ila, Gøran Nilsson, til VG.

fullskjerm neste LØSLATT: Viggo Kristiansen ble hentet ut av Ila fengsel tirsdag, etter nærmere 21 år bak murene.

Flytter til foreldrene

De nærmeste dagene vil flere i støtteapparatet rundt Kristiansen ha møter med 42-åringen, hvor de skal ha samtaler om veien videre.

– Vi skal legge en plan for hvordan den nærmeste tiden fremover skal være. Vi kommer til å lytte til det Viggo sier og ønsker, sier Terje Helland, kontaktperson for støttegruppen til Kristiansen.

I en rapport som er avgitt fra to rettspsykiatriske sakkyndige i mars i år, fremstår det derimot som om Kristiansen har få planer for fremtiden.

– Når det tematiseres, gir han i hovedsak uttrykk for at han skal klare seg på egen hånd, heter det i rapporten.

Det nærmeste de kommer til konkrete planer, er at han ønsker å bosette seg på innlandet i Agder, i nærheten av foreldrene, skriver de sakkyndige. Ifølge rapporten har Kristiansen noen vage planer dersom han blir frifunnet:

– Han skal først være i ro en tid, han kan bo hos foreldrene inntil han forhåpentligvis klarer å skaffe seg egen bolig og en jobb, og han er ikke avhengig av å bo i Kristiansand, heter det i rapporten.

Kristiansens forsvarer, Arild Sjødin, har fortalt NTB at Kristiansen allerede har fått flere jobbtilbud. I løpet av fengselsoppholdet har han nemlig utdannet seg til både sveiser, tømrer og anleggsgartner.

– Når man har vært inne i 21 år ufrivillig så er det et veldig stort savn å treffe igjen venner og familie og reise rundt. Dette blir en nydelig sommer for Viggo. Det er det ikke tvil om, sier Sjølid til VG.

Har bedt om kontaktforbud

Bistandsadvokat for jentenes familier, Håkon Brækhus, sier til VG tirsdag kveld at de har vært forberedt på at det ikke ville gå lang tid før Kristiansen ville komme ut av fengselet og hjem til Kristiansand, etter at det mandag ble klart at påtalemyndigheten ba om at han ble løslatt.

– De var forberedt på at han kunne komme ut raskt. Vi synes det er uheldig, og de synes det er skremmende, sier han.

Brækhus har tidligere fortalt VG om at de pårørende til jentene som ble drept i Baneheia har bedt om at Viggo Kristiansen får kontaktforbud.

Sammen med Audun Beckstrøm, som også er bistandsadvokat for familiene, har de sendt et brev til politiet om dette. Oslo politidistrikt har saken til behandling.

Forsvarer Sjølid har tidligere uttalt til VG at de vurderer å be om politibeskyttelse for Viggo Kristiansen når han er ute av fengselet.

– Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier Sjølid.

Advokat Anett Osnes Fause, som er tidligere førsteamanuensis ved det juridiske fakultetet på UiT, sier at det er hjemmel for å kunne sette det politibeskyttelse for Kristiansen, men at det ikke er vanlig i straffesaker.

– En person som har vært lenge ute av samfunnet, vil kunne ha behov for oppfølging fra en instans som ikke er rettssystemet. Det kan være instanser som helsevesen eller Nav og lignende, påpeker hun ovenfor VG.