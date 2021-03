SKUFFET: Kvinnen i 20-årene er ikke fornøyd med hvordan politiet har håndtert voldtektssaken. Foto: Tor Erik Schrøder

Bevis ble destruert i voldtektssak: − Min tillit til politiet er svært svekket

Etter at en kvinne anmeldte en voldtekt i Kristiansand høsten 2018, hadde politiet et helt år på å hente ut prøvene fra overgrepsmottaket. Det gjorde de ikke.

Av Henrik Røyne

– Når det viser seg at politiet ikke har sikret mitt viktigste bevis, føles det som hele saken blir knust, og at tiden jeg har ventet på etterforskningen har vært bortkastet, sier kvinnen i 20-årene til VG.

Det er nå nesten to og et halvt år siden hun gikk til anmeldelse for voldtekt. Kort tid etter hendelsen besøkte hun overgrepsmottaket på sykehuset i Kristiansand, der det ble gjort grundige undersøkelser av kropp og klær.

IKKE AVHØRT: Agder politidistrikt opplyser at de ikke har lyktes med å avhøre den anmeldte personen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kommunikasjonsdirektør på Sørlandet sykehus, Signy Svendsen, forteller at norske sykehus har et krav om å oppbevare slike prøver i minst tre måneder.

– I denne saken lå anmeldelsen lenge hos politiet før de ba om utlevering. Det var da gått ett år, og vi hadde akkurat destruert materialet, sier hun til VG.

Kvinnen i 20-årene valgte derfor å anmelde politidistriktet i Agder til Spesialenheten for politisaker, som konkluderte med at det hadde blitt gjort en grov tjenestefeil.

Spesialenheten valgte likevel å henlegge anmeldelsen 8. februar i år, ettersom de mente at ingen politiansatte kunne lastes personlig for feilen.

GROV SVIKT: Spesialenheten for politisaker erkjenner at det ble gjort en grov tjenestefeil. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Kvinnen i 20-årene er skuffet over at anmeldelsen ikke fikk noe rettslige konsekvenser for politiet.

– Det er kanskje forståelig at min tillit til politiet er svært svekket, en autoritet som jeg hele livet har sett veldig opp til, sier hun.

Ga flere påminnelser

Kvinnens bistandsadvokat, Robert Dyrnes Hovland, sier han ga politiet flere påminnelser om å hente ut bevisene i tide.

– Denne saken har blitt håndtert svært dårlig av politiet. Det er ikke bare det faktum at bevisene fra overgrepsmottaket ble slettet, men at det tok altfor lang tid før fornærmede fikk gi forklaring og saken ble videre etterforsket, sier han.

– Dette til tross for at politiet tok kontakt med fornærmede kort tid etter hendelsen, nettopp med det råd om at dette er en sak politiet bør få kjennskap til, legger han til.

Det skal blant annet ha tatt én måned fra kvinnen anmeldte saken til hun ble kalt inn til avhør. Advokaten opplyser at den mistenkte gjerningsmannen skal ha forlatt Norge, og at saken derfor ligger i bero inntil videre.

PURRET: Bistandsadvokat Robert Dyrnes Hovland ga flere påminnelser til politiet om å hente ut bevisene fra overgrepsmottaket. Foto: Thomas Bergstøl/Sørlandsadvokatene

Hovland mener det styrker kvinnens forklaring at den mistenkte gjerningsmannen har unndratt seg etterforskningen, men understreker samtidig at det er påtalemyndigheten som avgjør hvorvidt det blir tatt ut tiltale eller ikke.

– Hva har det å si for saken at prøvene ikke ble hentet ut i tide?

– Det er vanskelig å svare på da vi ikke vet hva som er sikret, men prøvene ville overveiende sannsynligvis bekreftet fornærmedes forklaring, og sporene kunne bidratt til en domfellelse av siktede, sier Hovland.

Beklager

Visepolitimester i Agder politidistrikt, Gordon Petterson, sier at det er beklagelig at saken ble liggende så lenge uten aktiv etterforskning. Han beklager også for at prøvene ikke ble hentet ut, til tross for purringer fra bistandsadvokaten.

– Agder politidistrikt har hatt og har fortsatt restanser på dette saksfeltet. Det har medført at denne saken ikke ble etterforsket raskt nok, erkjenner visepolitimesteren.

– Det som har skjedd i denne saken skal ikke skje, sier han, og legger til at saken har ført til at Agder politidistrikt har endret rutinene sine.

ENDRET RUTINER: Visepolitimester Gordon Petterson ved Agder politidistrikt beklager for at de ikke hentet ut biologisk materiale fra overgrepsmottaket, og forklarer at de har endret rutinene sine i etterkant. Foto: Roger Neumann, VG

Petterson forklarer at det ble gjort innledende etterforskningsskritt etter anmeldelsen først ble levert i september 2018, men at etterforskningen ble liggende stille helt frem til april 2020.

Da politiet først tok opp saken igjen, lykkes de ikke i å få kontakt med den mistenkte.

– Den anmeldte personen er ikke avhørt. Da politiet ønsket å avhøre vedkommende fikk vi opplyst at han ikke lenger befinner seg i Norge, sier Petterson.

Ville ikke anbefalt å anmelde

– Jeg vil strekke det så langt som å si at hvis en venn av meg hadde blitt voldtatt i dag, ville jeg ikke oppfordret dem til å anmelde, sier kvinnen i 20-årene.

Hun sier hun har fått påvist posttraumatisk stresslidelse i etterkant av hendelsen, og at enkelte lukter og lyder fungerer som «triggere». I tillegg er hun konstant ukomfortabel og årvåken på offentlige plasser.

– Voldtekten er med meg hver dag, sier hun.

Kvinnen ønsker å belyse det hun mener er dårlig organisering og svake ressurser hos politiet, som for hennes del gjorde at bevismateriale gikk tapt.

– Jeg er like langt som før jeg startet, og ja, det er synd på meg. Men det viktigste i det hele er at gjerningsmannen fremdeles går fritt og kan fortsette med hva han måtte ønske, sier kvinnen i 20-årene.

For få anmelder

– Det er bare trist. Så godt som alle vil at vi skal bli kvitt mørketallene rundt voldtekter og anmeldelser, men da må man bestrebe at det blir enklest mulig å anmelde, sier Rannveig Kvifte Andresen.

Hun er daglig leder på Dixi ressurssenter for voldtektsofre, og har erfart at mange kjenner det som en stor påkjenning å anmelde en voldtekt.

MØRKETALL: Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder i Dixi ressurssenter, sier det blir anslått at kun ti prosent av voldtekter blir anmeldt. Foto: DIXI

– Satt litt på spissen: det er risikofritt å voldta i Norge. Det er anslått at kun ti prosent av voldtekter blir anmeldt, og dette kan ikke politi eller rettsvesenet klandres for.

– Likevel ender rundt åtti prosent av de anmeldte sakene med å bli henlagt. Det er altså liten sjanse for dom, og her tror jeg politiet kan ta grep som får tallene ned, legger Andresen til.

I Riksadvokatens rundskriv «Mål og prioriteringer for 2021», blir det påpekt at etterforskningstiden for voldtektssaker ikke burde overstige 130 dager. Dette er imidlertid langt fra virkeligheten, ifølge Andresen.

– For en av brukerne mine tok det nesten ett år fra hun anmeldte til politiet kalte den andre parten inn til avhør. Jeg er helt overbevist om at man kunne ha gjort mer for å prioritere disse sakene, sier hun.