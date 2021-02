Raymond Johansen: – Jeg er heldig som har truffet en kvinne som Christin

I ett år har Raymond Johansens liv handlet om å skjerme Oslo for pandemien. Søndag fyller han 60 år. I dette åpenhjertige intervjuet forteller han om sjokket da hjertet sviktet - og gleden over å ha funnet sin store kjærlighet.

– En av de mest forslitte frasene folk lirer av seg når de runder år, er at alderen bare er et tall. Men 60 er bare et tall. Jeg har tenkt å bli styggammel! Farfar og farmor ble 93 og 94 år.