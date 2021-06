PÅ TUR: Kongeparet vært på reise i vakre vestlandsfjorder denne uken, med besøk i Flåm, Hyllestad og Florø. Turen var den første offisielle reisen etter at coronapandemien rammet Norge. Foto: Heiko Junge

Kongeparets ferietips: − Ta hele landet i bruk

Ta beina fatt – og benytt hele landet. Det er kongeparets råd om norgesferien i sommer. Selv skal de på reise med kongeskipet Norge – i Norge.

– Ta hele landet i bruk. Det er mange flotte steder, sa kong Harald da han denne uken ble spurt av NTB om å komme med råd til nordmenn som planlegger sommerferie i eget land.

– Ta beina fatt, la dronningen til.

Hun er kjent for sin turglede og har gitt navn til Dronningstien i Hardanger, hvor mange nordmenn planlegger en tur i sommer.

– Det er så mange flotte steder i Norge. Det tror jeg mange ble klar over i fjor da de fleste måtte feriere i sitt eget land. Og jeg tror mange har fått øynene opp for mange av de perlene vi har i dette landet, vi er jo eksepsjonelt heldige, sier dronningen til NTB.

VESTLANDET: Kongeskipet med kong Harald og dronning Sonja ombord, seiler inn Nærøyfjorden i Aurland på vei til Flåm tirsdag. Foto: Heiko Junge

Selv har kongeparet vært på reise i vakre vestlandsfjorder denne uken, med besøk i Flåm, Hyllestad og Florø. Turen var den første offisielle reisen etter at koronapandemien rammet Norge.

Kongen er en ivrig laksefisker og kunne fortelle at de også hadde vært innom Lærdalselva for å fiske denne uken.

Ferierer i Norge

Planene for sommeren er ikke helt ferdigspikret ennå for kongeparet, men det blir i hvert fall en ny tur med kongeskipet.

– Ahaaaa. Det lurer vi også på, svarte kongen på spørsmål om sommerferieplanene.

– Nei da, vi vet litt. Det blir i hvert fall rundt i landet, kontret dronningen.

– Det blir Norge, ja, sa kongen.

Begge ga uttrykk for at det var deilig å kunne reise i Norge igjen.

FØRSTE TUR: Dronning Sonja fotograferer de få som møtte opp da kongeskipet la fra kaia i Flåm tirsdag. Kongeparet er på en tre dagers reise i Vestland. Den første offisielle norgesturen siden coronapandemien startet i mars 2019. Foto: Heiko Junge

Dronningen startet årets sommer med en liten visitt i Ullensvang kommune i starten av juni for å åpne en ny trappesti kalt Kråkestien, som ligger helt i starten av Dronningstien.

– Et besøk for 39 år siden har satt sine spor. Om vi har telt rett, har jeg trolig vært i Ullensvang minst 37 ganger – helt siden mitt første besøk i 1982, sa dronningen.

– For meg er Ullensvang ensbetydende med friluftsliv. Her er naturen på sitt rauseste. Og naturen har bergtatt meg og mitt følge mer og mer – etter hvert som vi har blitt kjent i Ullensvang-området, fortsatte dronningen i sin tale under åpningen.

Dro til Lofoten

I fjor sommer gjorde kongeparet som mange andre nordmenn som var «fanget» i eget land, de la ferieturen til Lofoten.

– Vi startet i Å ytterst på Moskenesøya og endte i Raftsundet i Trollfjorden med sol hele veien, sa dronning Sonja på kongehusets hjemmeside.

Det ble tid til flere strandhogg og fjellturer i nordlandsnaturen.

Kongeparet hadde invitert både kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise og barna til familieferie som avslutning på sommeren.

Dronningen er for øvrig en ivrig hobbyfotograf og har tidligere delt en rekke naturbilder hun har tatt på sine mange reiser i Norge.

– Vi har samlet sammen noen av mine private bilder fra mine reiser rundt i Norge – spesielt fra Nord-Norge, vestkysten og Svalbard, sa dronningen da hun presenterte noen av bildene for chilenske gjester under en middag i Santiago i 2019.

Fotosamlingen viser at dronningen har knipset bilder både i Utvær, ved Vestfjorden, ved Dronningvarden på Stortind og i Sørfjorden i Hardanger – og mange andre steder.