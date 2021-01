Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ola Vatn

FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestopp

Folkehelseinstituttet anbefaler at man reverserer skjenkestopp i sine anbefalinger til regjeringen, mens Helsedirektoratet anbefaler å videreføre tiltaket i minst 14 dager til.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført. Dette vil innebære skjenkestopp kl. 24.00 og krav om at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye personer etter kl. 22, skriver de i sine anbefalinger til regjeringen.

Helsedirektoratet mener at skjenkestoppen bør videreføres i ytterligere 14 dager.

– Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning. Vi mener derfor det er ønskelig å opprettholde forbudet om skjenking av alkohol i ytterligere 14 dager. Vi foreslår derfor ingen forskriftsendringer på dette punktet nå.

Anbefaler maks ti på private sammenkomster

FHI anbefaler også å endre antallsbegrensingene for private sammenkomster.

10 personer på privat sammenkomst innendørs, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et

nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. På privat sammenkomst utendørs kan det være 20 personer fysisk til stede.

10 personer på innendørs arrangement,

likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

50 personer på innendørs begravelser og bisettelser, likevel 200 personer hvor alle

fremmøtte sitter i fastmonterte seter

200 personer på utendørs arrangement,

likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

– Helsedirektoratet anbefaler fortsatt, slik FHI også anbefaler, at man avlyser eller utsetter

arrangementer som samler personer for ulike bydeler/kommuner/geografiske områder

avlyses/utsettes, samt arrangementer som innebærer unødvendig innenlandsreiser for deltakerne. Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet bør avlyses/utsettes, skriver de.

Vil ha gult nivå på skoler

Helsedirektoratet og FHI mener at det som hovedregel bør innføres gult nivå nasjonalt, og at rødt tiltaksnivå benyttes i tråd med trafikklysmodellen i smittevernveilederne.

Pressekonferanse senere i dag

Basert på helsemyndighetene sine faglige råd vil regjeringen avgjøre hvilke tiltak som vil gjelde i tiden fremover.

Klokken 12.00 skal statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie redegjøre for coronasituasjonen i Stortinget. Klokken 14.00 holder regjeringen pressekonferanse.

Fra mandag 4. januar innførte regjeringen en rekke nye tiltak for å bremse smittespredningen. Tiltakene skulle vare i to uker, frem til i dag, mandag 18. januar.

Disse påbudene og forbudene ble innført:

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer ble opphevet straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kom regjeringen med følgende råd til befolkningen:

Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Nå er den nasjonale smittetrenden flat, ifølge VGs oversikt. Antall positive tester har gått ned med 0,5 prosent siden forrige uke, og er nå på 2,0 prosent. 30 kommuner har stigende smittetrend.

