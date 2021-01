Foto: Fredrik Hagen

Helsedirektoratet anbefaler å innføre tiltak i 15 kommuner

Helsedirektoratet anbefaler at ytterligere 15 kommuner innfører strengere tiltak i tillegg til de ti som stengte ned lørdag.

Etter at Nordre Follo og ni av nabokommunene stengte ned lørdag, ba nabokommunene Asker, Drammen, Lillestrøm og Lørenskog om at det innføres felles tiltak også for dem.

Lørdag kveld var Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalteren i møte med kommuner som grenser til regionen som har stengt ned, for å diskutere innføring av nye tiltak.

I Helsedirektoratets anbefalinger til regjeringen, skriver de å stenge treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende i ytterligere 15 kommuner.

I tillegg anbefaler de at følgende holdes stengt: Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder i tillegg til andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Helsedirektoratet anbefaler også at kjøpesentre stenges.

– Vår vurdering er at det først og fremst er kjøpesentre som bør stenges i disse kommunene, slik at

andre butikker i stor grad han holdes åpent. Vi anser trengsel og klyngedannelser på fellesområder i

og rundt kjøpesentre som en særlig utfordring. Vi mener at åpne butikker utenfor kjøpesentrene i mindre grad vil føre til mobilitet over kommunegrensene.

Klokken 21.00 holder regjeringen pressekonferanse hvor de vil informere om hvilke tiltak som blir innført.

Helsedirektoratet anbefaler at det fattes et sentralt vedtak om tiltak for følgende kommuner:

Aurskog-Høland

Marker

Rakkestad

Skiptvedt

Lunner

Nittedal

Lillestrøm

Lørenskog

Rælingen

Bærum

Asker

Drammen

Lier

Råde

Horten

De ti kommunene som lørdag innførte strenge tiltak frem til 31. januar, er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

