Mann i 70-årene dømt for fyllekjøring: − Drakk veldig fort, slik at han skulle rekke å kjøre hjem før han ble påvirket

Mannen slipper imidlertid fengsel – på en betingelse. Det kommer frem i en fersk dom fra Lofoten tingrett.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

En eldre er i Lofoten tingrett dømt for å ha kjørt i beruset tilstand.

Fyllekjøringen skjedde en augustdag i 2019 da mannen skulle ta noen glass på restauranten Brygga.

Mannen fortalte ifølge dommen at han ankom restauranten Brygga klokken 16, og at han drakk én øl på 0,33 liter og én enhet akevitt på 3 centiliter.

Han «drakk dette veldig fort, slik at han skulle rekke å kjøre hjem før han ble påvirket av alkoholen», ifølge rettsdokumentene.

Besøkte nok en restaurant og ble avvist i døren

Mannen forlot Brygga fem minutter senere og kjørte videre til restauranten Maren Anna, rundt seks minutters kjøring unna.

Der ble han nektet servering fordi han luktet alkohol. På samme restaurant traff han en slektning som kjørte ham hjem.

Mannen i 70-årene kom hjem klokken 16.30 og skal ha drukket noen konjakkrester fra en lommelerke som lå oppbevart i en safe.

Politiet fikk fra restaurant Brygga tips om en overberuset gjest og fant mannens bil ved restaurant Maren Anna.

De dro til tiltaltes bopel, hvor de traff tiltalte. En blodprøvetagning samme kveld viste at mannen hadde en promille på 2,42.

I et brev til tingretten og påtalemyndigheten fra oktober 2019 forklarte tiltalte at han ikke forsto hvordan han kunne ha oppnådd så høy promille som blodprøvene viste.

Slipper fengsel

Retten kom frem til at tiltalte har handlet uaktsomt. Men flere faktorer kom til 71-åringens fordel: Saksbehandlingstiden hadde tatt lang tid, og han hadde erkjent straffskyld.

Det kom også frem i retten at mannen har et alkoholproblem. Retten kom frem til en straff på 21 dagers ubetinget fengsel. Men dersom den dømte mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring, gjøres dommen betinget.

– Tiltalte har erkjent at han har et alkoholproblem, og fremstår som motivert for å gjennomføre programmet.

Mannen mister førerretten i to år og seks måneder. Han dømmes også til å betale en bot på 65.000 kroner.

Hans forsvarer Stig Erik Mortensen, sier mannen i utgangspunktet ikke var enig i at promillen skulle være såpass høy.

Han har endt opp med at han ikke anker dommen.

– Han samtykket til å gjennomføre programmet for ruskjøring, sier Mortensen.