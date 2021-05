MINI-BJØRN: Tegningen måler syv ganger syv centimeter og er tegnet med såkalt sølvstift på blekt rosa-beige papir. Foto: CHRISTIE'S2021 / Reuters

Bjørne-tegning kan bli solgt for over 100 millioner kroner

Tegningen til Leonardo da Vinci kan sette ny rekord.

Av Sindre Camilo Lode

Før Christies-auksjonen i London i juli skal tegningen med tittelen «Hodet til en bjørn» ut på en rundreise – der både New York og Hongkong er stoppesteder, skriver The Guardian.

Ifølge auksjonshuset er det ventet at tegningen vil bli solgt for mellom åtte og tolv millioner britiske pund – noe som tilsvarer mellom rundt 90 og 140 millioner norske kroner.

Direktøren for gamle mestermalerier ved avdelingen til auksjonshuset i New York, Ben Hall, hevder at tegningen er «et av de viktigste verkene fra renessansen som fremdeles er privateid».

– Leonardo har jo først og fremst tegninger, med bare ti ferdigstilte malerier, men han var like så mye vitenskapsmann og ingeniør som billedkunstner, sier førsteamanuensis Per Sigurd Tveitevåg Styve i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo til VG.

– For mange kan dette verket kanskje se ut som en skisse, er det virkelig verdt så mye penger?

– På mange måter kjøper man ikke bare tegningen, men en Leonardo, sier Styve.

Han legger til:

– Verket kunne neppe gått for samme pris om det var signet av en annen kunstner. Det er nok et investeringsprosjekt samtidig, vil jeg tro.

DA VINCI: Et selvportrett av Leonardo da Vinci. Foto: AP

Ifølge Styve har tegningene til da Vinci også «verdi i sammenheng med teksten de hører til», men han kjenner ikke til om bjørnetegningen «er en slik tegning» – som hørte til en tekst.

Det er mindre enn åtte da Vinci-tegninger som fremdeles er eid av privatpersoner – for uten samlingen til den britiske kongefamilien og Devonshire-samlingen, skriver Reuters.

– Man får litt av vitenskapsmannen også når man kjøper en Leonardo. Man får noe fra en som gjorde banebrytende arbeid innenfor en rekke områder, sier Styve.

Leonardo da Vinci levde mellom år 1452 og 1519. Han blir regnet som en av de største renessansekunstnerne og er spesielt kjent for blant annet portrettet av Mona Lisa.

– Verket har gjennom århundrene blitt eid av noen av de mest fremtredende samlerne av de gamle mesterne, ikke minst av den nåværende eieren som har eid det siden 2008, sier Christies-direktør Hall.

Kan bli solgt for rekordpris

«Hodet til en bjørn» måler syv ganger syv centimeter og er tegnet med såkalt sølvstift på blekt rosa-beige papir. Skulle det bli solgt for 140 millioner norske kroner, vil prisen per kvadratcentimeter være på over 2,8 millioner kroner.

Den forrige rekorden for en da Vinci-tegning kom i 2001 da verket «Hest og en rytter» ble solgt for 8 millioner pund, tilsvarende litt over 90 millioner kroner.

– Jeg har all grunn til å tro at vi vil sette en ny rekord i juli for «Hodet til en bjørn», en av de siste tegningene av Leonardo man kan vente kommer på markedet, sier Stijn Alsteens i Christies.

Tegningen har tidligere blitt utstilt på museer som Nasjonalgalleriet i London, der det var del av en da Vinci-utstilling i 2011 og 2012.

Tegningen blir vist frem i London mellom 1. og 6. juni, og blir solgt 8. juli.