VGs 10.45-møter: 12. september

Publisert: 13.04.18 13:44

NYHETER 2018-04-13T11:44:56Z

Hver dag klokken 10.45 avholdes et fellesmøte i VG der vi diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til journalistikk og medieutvikling.

Vi kan ikke gjengi referatene fra alle møtene, men har gjort et lite utvalg:

12. september 2017

- Vi må vel snakke litt om valget i dag, sa Gard.

- Hva synes dere som så det hejmmefra? spurte han og antok at det meste av kveldsskiftet fra i går fortsatt befant seg under dynene.

- Veldig bra, sa Synnøve. - Vi var tilstede over alt, og det var veldig gøy å følge på snapchat, sa hun.

Tore U J mente vi fremsto mye bedre redigert enn før:

- Det var fint at vi ikke bare spredde ut en haug med saker, men at vi endelig lyktes med å ha stoffet samlet og oversiktelig, slik vi har snakket om så mange ganger, sa han.

Gard var enig med dem begge to.

Han trakk frem sitat fra Mosveen:

- Og det finnes ikke bedre sted å være en valgkveld enn i en avisredaksjon! sa Gard. - Det måtte i så fall være på en valgvake hos noen som gjorde rent bord, la han til.

- Og hvordan gjorde vi det? Hva er dommen over dekningen? Vi er litt rause, og gir:

- Det er selvsagt detaljer å trekke for her og der, Men det som slo meg da det brøt løs i går, er den temperaturen vi har sammenlignet med de andre.

- Vi hadde valgdagsmøling, mens NRK og TV2 bare hadde prognoser basert på forhåndsstemmer.

- Og mens NRK holdt bildet av prognosene, og kommenterte den i detalj, la vi ut valgdagsmålingen og gikk direkte til kommentarer fra valgvakene:

- Og vi har kommentarer og analyser med en gang:

- Og når NRK må vinkle på VG, og fronte hva Frithjof mener, da har de tapt, da, smilte Gard.

- Og jeg må si alle dere på VGTV gjorde en vanvittig god innsats. Det var nesten så det gikk på helsa løs. Jeg ble helt nervøs da jeg så Lars Joakim gå baklengs ned trappen for å få med alt Jonas sa:

- Jeg bare holdt meg fast i armen til en av sikkerhetsvaktene og satset på at det ville gå bra, sa Lars Joakim.

- Mens andre løste det på sitt vis:

- Men forskjellen på oss og NRK var at det var mye mer trøkk i vår dekning. Vi var nær, tisltede og tett på:

- Og så hadde vi foto der ute. Det er tatt noen vanvittige bilder - og det er enste synd at vi ikke får viste dem fram alle. Når NRK må fronte med arkivbilder som dette:

- Har vi bilder som dette:

- Det vi gjør på Snap er også meget bra. Vi viser oss frem, og vi har kommentarer:

- Det viktigste ved valg, er å ha kontroll på tallene. Og det hadde vi. Vi hadde valdagsmålinger og prognoser, Redaksjonell utvikling gjorde en meget god jobb:

- Vi var også snare med å legge ut tallene på facebook.

- TV2 er Vizrt-kunde, og har vel fått grafikke sin derfra:

- Det vi kunne hatt, og som Aftenposten og andre hadde, var mandatfordeling, hvem som kom inn fra de enkelte fylkene. - og hvem som var på utjevningsmandat, sa Gard.

- Men vi var de enste som hadde med oversikt over Sametingsvalget! Hvem sin fortjeneste var det? spurte Gard.

I følge Maria skal æren gå til Jari, som la ned iherdig innsats for at vi var best på Sametingsvalget.

- Er det lov å hovere overfor NRK på dette i sosiale medier? spurte Dennis.

Og mens Gard nølte litt med å svare, utbrøt Maria: - Ja!

Gard viste forøvrig bilde av Jari, som beholdt hele roen, selv om to capskledde sjefer sto over ham og la seg opp i beregningene:

- Og på toppen av det hele, klarte vi å utgi avis, sa Gard:

- Var vi for sene, Audun? spurte han.

- Ja! Mye. Så mye at det er trøbbel. Men for de som bor i Oslo 3 er det sikkert en god avis, wsa Audun og ga lite håp om effektiv distrubusjon i langstrakte Norge i dag etter at sidene ble sendt herfar alt for sent.

Gard sa likevel at avisen er veldig godt og stramt redigert.

- Og Roars tegning av Giske med kniven bak ryggen - sammen emd Frithjofs kommentar, oppsummerer det som er dramaet nå:

- Ogt noen av de gode bildene kom også til sin rett i en godt redigert avis:

- Og nå skal ikke jeg si at vi skulle ha dette:

- For da hadde det vel iingen fått avis i dag, sa Gard.

- Det er også bra at de som starter dagen med å gå til VG i morgentimene får en rask oversikt over vlagets utfall:

- Og ikke minst er vi på nyhetene med en gang:

- Nå handler det om å få frem hva som gjorde det mulig at Høyre kunne vinne, hvem som skal i regjering, og ikke minst hva som skjer i Arbeiderpartiet, sa Gard.

Han takket for innsatsen, og sa at det var vakkert å være i VG en slik natt:

- Og heldigvis var det en som ryddet opp ette dere...

