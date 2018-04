VG-fotografenes beste bilder i mars

1. PLASS: Det skapte mye rabalder, men Mari Grønlund og Elin Kviteberg ble gift likevel. Bryllupet ble møtt med motstand fra det religiøse miljøet i Lyngen i Troms. Mange mente at det likekjønnede ekteskapet er en synd og strider mot Guds ord.

1 av 8 1. PLASS: Det skapte mye rabalder, men Mari Grønlund og Elin Kviteberg ble gift likevel. Bryllupet ble møtt med motstand fra det religiøse miljøet i Lyngen i Troms. Mange mente at det likekjønnede ekteskapet er en synd og strider mot Guds ord. Annemor Larsen

Publisert: 10.04.18 17:09

NYHETER 2018-04-10T15:09:09Z

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Her er de beste bildene fra mars 2018.