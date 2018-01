Avis: Bil nytt spor i Janne-mysteriet

Publisert: 11.01.18 23:39

NYHETER 2018-01-11T22:39:11Z

BRUMUNDDAL (VG) Et vitne skal ha tipset politiet om en bil i området der politiet og Sivilforsvaret de siste dagene har lett etter savnede Janne Jemtland (36).

Det skriver Hamar Arbeiderblad . Observasjonen skal være gjort 29. desember, samme dag som tobarnsmoren forsvant.

Søkeområdet omfatter blant annet 36-åringens bolig, der den siste sikre observasjonen av henne er gjort.

Etter det HA erfarer, kan vitnets forklaring ha vært en viktig årsak til at politiet tok opp søket i området rundt boligen denne uken. Onsdag ble også et politihelikopter satt inn i søket.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

På VGs spørsmål om hva som ligger bak det nye søket i området rundt Jannes bolig, svarer politiet at «det er naturlig å søke i området der hun sist ble observert».

Utelukker ingenting

Om det er konkrete tips som har utløst et nytt søk, ønsker ikke politiet å besvare.

VGs krimekspert Øystein Milli poengterer at politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger. Her er spørsmålene han vil ha svar på:

Torsdag formiddag ble det også foretatt nye søk etter funn av «et mulig spor» i et område ikke langt fra det andre blodfunnet. Politiet har lett med firehjuling, snøscooter og hunder i området.

På et pressetreff opplyser politiadvokat André Lillehovde van der Eynden at politiet fremdeles ikke mener å kunne utelukke noen teorier om hva som har skjedd med den savnede kvinnen.

– Vi har flere teorier knyttet til hva som har skjedd med Janne, og vi har flere teorier om hvordan hun har kommet seg til sentrum av Brumunddal, sier van der Eynden til VG.

– Er det ingenting som kan utelukkes ennå?

– Nei, slik vi anser det, så er det ikke det.

Politiet trenger hjelp

Han utdyper at politiet har gjort undersøkelser av gårder og andre bygninger i nærheten av områdene hvor de to blodfunnene er gjort, og at de har fått kontroll over kjøretøy i Brumunddal sentrum.

Familiens advokat: – De er fullstendig knust

Politiet mangler likevel en fullstendig oversikt over Jannes og andre menneskers bevegelser i Brumunddal sentrum den aktuelle natten, og konsentrerer derfor nå etterforskningen spesielt rettet mot dette området.

– På et eller annet vis har Janne kommet seg ned til sentrum. Vi jobber fremdeles med å få kontroll på bevegelser og mennesker som har oppholdt seg i sentrum, sier politiadvokaten.

VGs reporter møtte Jannes bror. Slik har de siste to ukene vært for broren:

Dette området er spesielt viktig for å kunne gi et svar på hvor Janne er, blant annet på grunn av blodfunnene og fordi mobilen hennes slo inn på basestasjonen i sentrum 05.50 den natten.

Han medgir at de fremdeles trenger hjelp fra publikum for å kunne kartlegge både Jannes og ytterligere bevegelser i dette området.

Fredag klokken 16.30 vil det arrangeres en samlingsstund i Veldre kirke i Brumunddal.