#METOO: De fleste partiene på Stortinget har mottatt varsler om seksuell trakassering, flere etter at metoo-kampanjen startet. Foto: Brænde, Eivind Griffith

Partiene har mottatt minst ti varsler om seksuell trakassering i 2017

Publisert: 12.01.18 10:53

Alle partiene på Stortinget utenom Rødt mottok i løpet av 2017 varsler om seksuell trakassering i partiet.

Det viser en gjennomgang VG har gjort. Mange av varslene har kommet inn til partiene etter #metoo-kampanjen.

#Metoo-kampanjen har preget norske medier de siste månedene etter at kampanjen startet i USA i oktober i fjor. #Metoo startet som en grasrotkampanje som oppfordret kvinner som har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet til å fortelle om hendelsene. Raskt spredte kampanjen seg over store deler av verden.

Dette oppgir partiene:

Høyre: To varsler i 2017. Ett før og ett etter #Metoo-kampanjen.

To varsler i 2017. Ett før og ett etter #Metoo-kampanjen. Ap: Oppgir ikke tall, men VG har omtalt ni varsler mot tidligere nestleder Trond Giske. Minst ett er fra 2017.

Oppgir ikke tall, men VG har omtalt ni varsler mot tidligere nestleder Trond Giske. Minst ett er fra 2017. Frp: Tre varsler i 2017. Kan ikke oppgi når varslene kom.

Tre varsler i 2017. Kan ikke oppgi når varslene kom. SP: Ett varsel etter #metoo-kampanjen.

Ett varsel etter #metoo-kampanjen. SV: To varsler etter #metoo-kampanjen.

To varsler etter #metoo-kampanjen. Venstre: To varsler i 2017, begge før #metoo-kampanjen.

To varsler i 2017, begge før #metoo-kampanjen. KrF: Ett varsel i KrFU etter #metoo-kampanjen.

Ett varsel i KrFU etter #metoo-kampanjen. Rødt: Ingen varsler i 2017.

Ingen varsler i 2017. MDG: Ett varsel i 2017, før #metoo-kampanjen.

Fikk ikke delta på arrangement

Høyre har mottatt to varsler om seksuell trakassering i 2017. Ingen av personene det ble varslet om, måtte fratre sin stilling i partiet.

– Vedkommende fikk tydelig advarsel, og måtte avstå fra å delta på et forestående, stort arrangement. Og så har vi hatt enda en sak som ble håndtert med muntlig advarsel, skriver generalsekretær John-Ragnar Aarset i en SMS til VG.

Aarset skriver videre at ved inngangen til 2017 kom det en generell melding fra Unge Høyre om at unge kvinner kunne oppleve uønskede seksuelle kommentarer og oppmerksomhet i partiet.

– Vi adresserte dette temaet tydelig på mange arenaer i Høyre, særlig før større arrangementer, at dette er uakseptabel og slikt vil få store konsekvenser.

– Så langt har vi oppsummert med at det forebyggende arbeidet og det at vi drøfter temaet kontinuerlig i plenum har hatt en god effekt, skriver Aarset til VG.

Onsdag ble det kjent at leder i Unge Høyre Kristian Tonning Riise trekker seg fra sitt verv etter det han omtaler som «dårlig dømmekraft».

Torsdag kveld uttalte Aarset under debatten på NRK1 at han mener det var riktig av Tonning Riise å trekke seg.

– Jeg er ikke kjent med at det skal ha kommet varsler til oss i Høyre fra personer som skal ha opplevd ubehagelig opptreden fra Kristian, men jeg er den siste tiden gjort kjent med de forhold som er gjort rede for. Jeg syns han har tatt en modig og riktig avgjørelse, på bakgrunn av de refleksjonene han selv har gjort seg.

Løst sakene

– Begge sakene det er varslet om er løst, men jeg ønsker ikke å opplyse hvilke konsekvenser sakene har fått for personene det er blitt varslet om. Vi jobber nå med å skriftliggjøre retningslinjer rundt varsling av seksuell trakassering, sier generalsekretær i Venstre Christian Grønlie Herzog.

– Alle tre varslene Frp har mottatt det siste året er løst, men vi ønsker heller ikke å fortelle hvilke konsekvenser det fikk for de involverte, sier informasjonsleder i FrP Kristian Larsson til VG.

Onsdag ettermiddag skrev NRK at partitopp Ulf Leirstein stiller sine verv i bero etter avsløringen om at han har sendt hardporno til en 14-åring .

Generalsekretær i KrFU Otto Galtung forteller at de fikk inn ett varsel i desember som er under behandling.

Han ønsker ikke fortelle hva varslingen inneholder eller hvordan de behandler saken. Videre forteller generalsekretæren at de har gode retningslinjer, men jobber kontinuerlig med forbedringer.

Klare retningslinjer

SV har mottatt to varsler i 2017 om personer som ikke lengre er i partiet.

– Vi har tidligere opplyst at vi har fått ett varsel. Onsdag fikk vi ett til. Begge disse varslene handler om saker som ligger en del år tilbake i tid, skriver partisekretær i SV Audun Herning i en e-post til VG.

SV tar temaet på ytterste alvor og har jobbet systematisk med klare retningslinjer rundt seksuell trakassering over flere år, opplyser partiet.

Partisekretær i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Lars Gaupset skriver i en SMS til VG at partiet har løst saken.

– Saken fra 2017 ble tatt opp med personen det gjaldt, men jeg ønsker ikke å fortelle om hvilke konsekvenser det medførte. Vi reviderte retningslinjene i mars 2017, men jobber kontinuerlig med forebygging, opplyser han.

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut Magnus Olsen, forteller at varslingen de mottok høsten 2017 tilhørte en sytten år gamle sak.

– Varsleren ønsket ikke at saken skulle følges opp ytterligere. Personen varslet gjaldt er ikke lenger aktiv i partiet, sier han.

Samtlige partier som VG har vært i kontakt med opplyser at de tar temaet svært alvorlig. De jobber med å styrke retningslinjene og varslingsrutinene hva gjelder seksuell trakassering.