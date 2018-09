STERK MOTSTAND: Engasjementet mot bompenger i Rogaland har gitt luft under vingene til partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger». Her fra en demonstrasjon mot bompenger i august. Foto: Carina Johansen

Fersk måling: Parti mot bompenger kan ta makt i Rogaland

Hadde det vært valg i dag hadde partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» fått inn to representanter i Sandnes og en på fylkestinget i Rogaland. Arbeiderpartiet sliter fremdeles, men klatrer litt på VGs ferske regionmåling.

Motstanden mot nye bomstasjoner i Stavanger-regionen har vært hissig den siste tiden, og det preger VG og Stavanger Aftenblads nye meningsmåling i fylket.

Ett år før kommunevalget viser målingen, utført av Respons Analyse, at det lokale partiet ville fått en plass på Fylkestinget, med 3,1 prosent stemmer. De ville også fått to i bystyret i Sandnes, med en oppslutning på 3,4 prosent. Partiet er på målingen større enn både Venstre, MDG og Rødt begge steder.

Plukker bredt

Mandag formiddag har samferdselsminister Jon Georg Dale kalt inn til møte om den betente striden.

– De har nok en oppblomstring på grunn av den pågående aksjonen. Om det holder seg er jo vanskelig å si, sier Idar Eidset, seniorkonsulent ved Respons Analyse.

Eidset forklarer at Folkeaksjonen nei til til bompenger plukker velgere fra alle partier, utenom ytterste venstreside og MDG.

– Det viser at det er en sak som engasjerer, så det er veldig positivt og noe for oss å bygge videre på, sier leder i partiet, Frode Myrhol.

Høyre vokser mest, Ap stabiliserer seg

Rogaland-måling * Partibarometer for Rogaland i august 2018 av Respons Analyse: * Rødt: 1,7% (0,7% kommunevalget 2015) * SV: 3,3% (2,8% kommunevalget 2015) * AP: 21,0 (27,8 kommunevalget 2015) * Sp: 8,2 (7,2 kommunevalget 2015) * MDG: 1,0% (3,7 kommunevalget 2015) * KrF: 6,3 (11,1 kommunevalget 2015) * V: 2,8 (4,4 kommunevalget 2015) * H: 28,8 (24,4 kommunevalget 2015) * Frp: 18,8 (15,6 kommunevalget 2015) * Folkeaksjonen: 3,1 ( - kommunevalget 2015) * Andre: 2,0 (2,4 kommunevalget 2015)

Med dette resultatet ville MDG mistet sine to representanter på fylkestinget i Rogaland . Også Ap og Venstre ville mistet en representant, mens KrF, fylkesordførerens parti, hadde mistet to av tre plasser.

Rødt hadde fått inn sin første representant, SV og Frp ville fått et ekstra mandat, mens Høyre ville ha økt med to.

Arbeiderpartiet, som fikk 27,8 prosent på fylkestingsvalget i Rogaland i 2015 og var fylkets største parti, får 24 prosent på målingen. Dermed klatrer de noe oppover igjen, etter målinger nede på 22 prosent under Stortingsvalget i 2017.

– Denne utviklingen ser vi på meningsmålinger flere steder i landet nå, at vinden snur for Ap, sier Eidset ved Respons Analyse.

Mister plasser i Stavanger

Det er første gang partiet «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» stiller til valg til Fylkestinget og i Sandnes, selv om de hverken har liste eller program på plass.

Partiet har allerede tre representanter i bystyret i Stavanger, men mister to av disse på august-målingen.

– Før kommunevalget i 2015 fikk vi null på målingen, men endte med å komme inn med tre representanter i Stavanger, så det viser at målingene ikke er helt til å stole på, sier Myrhol.

Høyre har hatt ordfører i Stavanger siden 1995, og ordførerens parti ser ikke ut til å minke på august-målingen. De hadde fått to ekstra mandat, dersom dette var valgresultatet.

Også Frp vokser med hele fire representanter. Også ytterst til venstre vokser SV og Rødt, som begge ville fått en en ekstra representant.

– Større motstand i Sandnes

I Sandnes ligger bompenge-motstanderne an til å få inn to representanter i bystyret.

– Bompengemotstanden er nok større her enn i Stavanger, sier Eidset.

I Sandnes er det det noe utradisjonelle samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Frp og Senterpartiet som styrer byen. Ordførerens parti (Ap) kan miste hele fire representanter, basert på denne målingen, mens Sp får to nye mandat og Frp holder seg stabile.

Vil etablere seg som nasjonalt parti

Til tross for manglende program har «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» nå registrert seg som et landsdekkende parti. Ifølge lederen er det flere som har meldt interesse for å etablere seg i flere kommuner.

– Så vil vi ta stilling til om vi vil stille til Stortingsvalg etter kommunevalget, sier Myrhol.

– Hvorfor kan man ikke stemme på Frp, Rødt eller andre partier som er imot bompenger?

– For meg, og flere andre, er det for eksempel uaktuelt å stemme Frp på grunn av andre saker de står for. Vi er blokkuavhengige og ligger ikke ytterst til venstre eller høyre.

Partiet kaller bompengeordningen for en usosial måte å skattelegge nordmenn på, fordi det i størst grad rammer de med dårlig råd. De ønsker at en større del av midlene fra avgifter knyttet til bilbruk og bompenger skal gå tilbake til veiene. Samtidig vil de satse på kollektivtrafikk og mange andre områder, ifølge det lokale programmet.

– Hvordan skal dere finansiere kollektivtrafikken?

– Det er mulig å for eksempel ta overskudd fra de kommunale parkeringsanleggene, og det kan godt være dyrere å parkere i sentrum, men vi mener at en større del av kollektivtrafikken skal betales av staten, sier Myrhol.

– Betyr det at dere vil øke skattene?

– Ja, det er jeg helt for, dersom staten mener de ikke har penger nok.

– Stavanger-regionen er i sterk økning, er det et mål for dere å få ned biltrafikken i byene?

– Personlig mener jeg ikke det er et problem med for mye biltrafikk. Jeg har ikke noe problem med å stå 20 minutter i kø, men det er politikerne som til nå har skapt bilkøer og dårlig kollektivtrafikk, sier Myrhol.