VILLA UTENFOR VANCOUVER: Dette oppgis å være Svein-Magne Pedersens bolig og også hans kanadiske organsasjons kontorer. Foto: Tore Kristiansen

Her kan mirakel-pengene havne

NYHETER 2018-11-18T17:52:58Z

ABBOTSFORD (VG) Dersom mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens norske stiftelse legges ned, kan et titalls millioner bli overført til en canadisk organisasjon. Som Pedersen og familien styrer.

Publisert: 18.11.18 18:52 Oppdatert: 18.11.18 19:12

Med en pengebeholdning på 17.000 kroner etablerte Svein-Magne Pedersen Misjonen Jesus Leger i 1990.

Gjennom blant annet gaver og store inntekter fra teletorgtjenester - har stiftelsen siden den gang bygget opp et titalls millioner i egenkapital, samtidig som predikanten har hentet ut millioner i lønn.

Samtidig som verdiene har økt, har predikanten sørget for at stiftelsens penger kan overføres til hans andre hjemland: Canada.

– Frihet til å gjøre hva de vil med pengene

For VG kan i dag fortelle at en endring i vedtektene på 90-tallet, sørger for at dersom den norske stiftelsen legges ned, sendes alle verdier til en organisasjon Pedersen har opprettet utenfor Vancouver - Jesus Heals Ministries.

Les VGs tidligere avsløring: Skryter av nødhjelp - dette fant VG

Overfor dette selskapet er det i praksis ingen kontroll med hvordan pengene brukes, mener en av Canadas fremste jurister på ideelle organisasjoner.

– Det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen organisasjoner i Canada, noe som gir dem større frihet til å gjøre hva de vil med pengene. Ingen bryr seg om hva de gjør, sier advokat Mark Blumberg til VG.

Mirakelpredikanten: Solgte bønn til syke for 14 kroner i minuttet.

Villa i Canada

Familiehunder luftes omgitt av blankpolerte biler og velstelte hager. I et stille nabolag utenfor storbyen Vancouver er persiennene trukket ned i Svein-Magne Pedersens villa.

Han, kona Solveig og deres tre barn har nære bånd til Canada. Familien bodde i landet fra 1982 til 1988, og i 1989 fikk alle fem canadisk statsborgerskap.

Her opprettet den omstridte predikanten en egen canadiske søsterorganisasjon til sin norske stiftelse Misjonen Jesus Leger (MJL) tilbake i 1994.

Året etter kjøpte han villaen, som i dag også er adressen til organisasjonen Jesus Heals Ministries.

Mirakelpredikanten fra Vennesla sørget samtidig for å få endret vedtektene til sin norske stiftelse: Dersom Misjonen Jesus Leger legges ned, skulle alle midler overføres til den nye organisasjonen i Canada.

Etter at endringen ble godkjent av Fylkesmannen i Agder i 1995, har verdiene til stiftelsen Misjonen Jesus Leger økt betraktelig.

Så mye tjener predikanten

VG har tidligere fortalt historien om hvordan Pedersens stiftelse har tjent millioner på å hevde at hans bønn kan helbrede syke. Lørdag kunne VG avsløre at Pedersen har bedt om pengegaver til barnehjem som ikke eksisterer .

Ifølge siste årsregnskap har stiftelsen i dag 2,6 millioner på bok. I tillegg eier de et misjonshus i Vennesla de selv opplyser at kostet 28 millioner å bygge i 2008.

Den gang hadde mirakelstiftelsen rundt 19 millioner i gjeld, men de siste ti årene har de i snitt betalt ned en million i året, slik at gjelden nå er redusert til omlag ni millioner.

– At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada i tilfelle avvikling i Norge, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada om MJL i Norge avvikles, sier hans advokat John Christian Elden.

– Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning, legger han til.

Likningstallene viser at Svein-Magne Pedersen siden 2013 har hatt over en million i skattbar inntekt:

Også mirakelpredikantens kone, Solveig, som sitter i styret i Stiftelsen Jesus Leger og ofte blir profilert sammen med sin ektemann, har hatt en skattbar inntekt på over en million siden 2013.

Må ikke dokumentere pengebruk

I Canada har hvilken organisasjonsform du velger, stor betydning for hvilke plikter og rettigheter du har:

For såkalte «charities» stiller myndighetene strenge krav til at et minimumsbeløp skal gå til veldedige formål, og man plikter å oppgi til myndighetene hva man bruker penger på.

For «non-registered»-organisasjoner, ofte sportsklubber og festivalarrangører, stiller myndighetene ikke slike krav.

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens organisasjon i Canada, Jesus Heals, er i den siste kategorien; ikke registrert. Det viser informasjon VG har fått fra canadiske myndigheter, Canada Revenue Agency.

Sammenligner Canada med skatteparadis

– Det er veldig stor forskjell på en «charity» og en ikke-registrert organisasjon. Det er i praksis ingen tilsyn med de ikke-registrerte organisasjonene. Det er virkelig ingen som regulerer de organisasjonene. Hvis det er et tilsyn med Misjonen Jesus Leger i Norge, og de flytter pengene i denne organisasjonen til Canada, vil det ikke bli noe tilsyn. Dessverre er det et veldig dårlig system, sier advokat Mark Blumberg og legger til:

– Jeg ville blitt like bekymret om disse pengene havnet i Zimbabwe, på Caymanøyene eller i Canada, for når det kommer til ikke-registrerte organisasjoner som dette, er det ingen gjennomsiktighet.

Pedersens advokat forklarer valget av organisasjonsform på følgende måte:

– Grunnen til den formelle registreringen er etter hva MJL har fått opplyst fra Canada at for å kunne være en «charitable society» krever det at man har et visst antall medlemmer, noe MJL ikke hadde da. Misjonen i Canada er en selvstendig misjon med bistand fra MJL i Norge. Regnskap godkjennes av revisor, skriver advokat Elden til VG.

Millioner overført til Canada

Siden 2004 har organisasjoner som den Pedersen har opprettet i Canada, ikke vært pålagt å levere inn regnskapsinformasjon til myndighetene.

Men VG har fått innsyn i regnskap Jesus Heals Ministries leverte før kravet falt bort. Disse viser at det på åtte år, fra 1995 til 2002, ble det overført rundt tre millioner fra Vennesla, noe som utgjorde så godt som hele inntektsgrunnlaget til den canadiske organisasjonen.

VG har spurt Pedersen om hvor mye som er overført etter 2002, uten at han har oppgitt noen konkret sum.

– Misjonen Jesus Leger har støttet menigheten jevnlig helt fra 1996-1997. Det er ikke noen faste beløp eller andre faste bidrag. Det varierer fra år til år, men alt fremkommer av årsberetningene, skriver advokat Elden.

VG har gått gjennom alle årsregnskap for Misjonen Jesus leger fra 2002 til i dag. Her er Canada-virksomheten mye omtalt, med det gis ingen oversikt over hvor store summer som er overført.