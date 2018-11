Kim Eirik (6) ble funnet drept en halv kilometer hjemmefra: Da døden kom til bygda

Hvordan blir livet i et lite bygdesamfunn etter at det verst tenkelige har skjedd? 18 år senere preger det grusomme drapet på Kim Eirik (6) fortsatt Smøla. Bare minutter etter at moren ser ham for siste gang, skal hun kjenne en vond klump i magen.

Det er den første sommerdagen i år 2000. Trærne mellom husene har rukket å bli grønne og frodige. Gummihjulene beveger seg raskt mot den tørre asfalten. Klokken er noen minutter på syv. Han er på vei hjem. Moren har akkurat spurt om han ville sitte på i bilen den kilometer lange strekningen tilbake til huset deres. Men seksåringen ga klar beskjed, han ville heller sykle.

Mamma og lillebroren kjører forbi ham i bilen. Seksåringen smiler. Løfter den ene hånden og vinker til dem. Moren ser ham i bakspeilet etter at de har passert hverandre, der han ivrig tråkker på rundt svingen.

Litt lenger ned i veien ligger det er hus. Kim Eirik vet godt hvem den 23 år gamle kvinnen og broren hennes som bor i huset er.

Moren hans har egentlig gitt ham beskjed om at han ikke får lov til å besøke henne.

Men kvinnen har, ifølge politiforklaringen hun senere skal komme med, lovet Kim Eirik et kråkeegg.