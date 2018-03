BØYER IKKE AV: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet vil stemme for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Foto: Jørgen Braastad/VG.

Støre: Vil felle regjeringen

Publisert: 18.03.18

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken vil stemme for mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, selv om statsminister Erna Solberg truer med å gå av.

Men sentrale kilder i Arbeiderpartiet sier samtidig til VG at de ikke har satt noen krisestab i helgen for å forberede et mulig regjeringsskifte, hvor Jonas Gahr Støre eventuelt må overta som statsminister.

Årsaken til det er at de foreløpig tolker signalene fra KrF i retning av at KrF ikke ønsker å felle en borgerlig regjering på denne saken, får VG opplyst.

VG meldte søndag formiddag at statsminister Erna Solberg (H) ikke vil akseptere at Stortinget bestemmer sammensetningen av hennes regjering, og at hun ifølge en sentral kilde i regjeringsystemet har bestemt seg for å sette hardt mot hardt.

KrF-leder Knut Arild Hareide skal ha fått den samme beskjeden, ifølge VGs opplysninger.

– Vil stemme for

Men det endrer ikke noe for Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet har gjort det klart at vi ikke kan ha tillit til justis- og beredskapsministeren. Vi vil stemme for mistillitsforslaget. Arbeiderpartiet er ikke en del av Erna Solbergs parlamentariske grunnlag. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Støre i en sms til VG på spørsmål om hva han tenker om at kilder har sagt at Solberg vil gå av dersom mistillitsforslaget blir vedtatt.

Ifølge NTB vil Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke svare på om han er beredt til å overta som statsminister om regjeringen Solberg går av.

Lysbakken: Spørsmål om hvor grensen går

SV-leder Audun Lysbakken sier dette om at statsministeren skal ha bestemt seg for å gå av dersom Kristelig Folkeparti støtter mistillitsforslaget mot Listhaug.

- Hvis Høyre og Venstre velger å slå ring om Sylvi Listhaug og Frps prosjekt, er det deres eget valg. Hvis Listhaug er så viktig for dem sier det mye om hva slags politisk prosjekt denne regjeringen er. For SV er dette et spørsmål om tilliten til justisministeren, og om hvor grensen går for hva som er akseptabelt for en norsk statsråd, skriver Lysbakken i en sms.



Han understreker at statsministeren ikke får SV til å bøye av.

– Denne situasjonen har justisministeren skapt selv, og SVs representanter vil stemme for mistillit på tirsdag, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en sms til VG.

Kristelig Folkeparti bekreftet søndag at Erna Solberg og Knut Arild Hareide har hatt flere samtaler gjennom helgen.

- Partilederen vil ikke kommentere de spekulasjonene som er nå. Men jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helga, skriver Dag Fedøy, kommunikasjonsrådgiver i KrF i en sms til VG.