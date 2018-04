DØD: Forfatter Jon Michelet, her på Larkollen i forbindelse med lanseringen av tredje bok om skogsmatrosen Skramstad, døde lørdag. Foto: Trond Solberg

Nekrolog: Åtte glass er slått

Publisert: 15.04.18 16:04

Det er usigelig vemodig, fordi den produktive Jon Michelet var inne i et eventyrlig sig som forfatter. Han reiste en bauta over krigsseilerne, skriver Guri Hjeltnes i sin nekrolog.

Jon Michelet (1944–2018) døde i sitt barndomshjem på Larkollen sent lørdag kveld, etter lang tids sykdom, bare 73 år gammel. Det er usigelig vemodig, fordi den produktive Michelet var inne i et eventyrlig sig som forfatter, og mente selv å ha mye ugjort. Hundre tusener lesere der ute har ventet på den sjette og avsluttende boken i hans store saga, «En sjøens helt» – som har løftet krigsseilernes innsats skjønnlitterært og gitt ny kunnskap til gamle og nye generasjoner – med et enestående boksalg og gjennomslag – de fem første bindene er utgitt med et samlet opplag på 743.000 eksemplarer.

Jon Michelet ble født i Moss på tampen av andre verdenskrig, i 1944, i et kunstnerhjem, faren var maleren Johan Fredrik Michelet.

Lang formell utdanning hadde kunstnersønnen ikke, men styrmannsskolen er sjelden kost blant norske forfattere og med journalistutdanning mer enn god nok basis, samt at Jon Michelet definitivt hadde livets skole. Hans yrkeskarriere var broget, han jobbet som så mange unggutter på brygga, tok hyre som sjømann, avanserte til styrmann, og trakk inn den store verden der ute og erfarte sjøfolks liv på dørken. Han ble journalist, redaktør i Klassekampen i en kaotisk tid (1997–2002) da ml-bevegelsen lå i innbyrdes krig på vei nedover. Han har vært medlem av Østfold fylkesting, Rygge kommunestyre og Kringkastingsrådet, styremedlem i Norsk Styrmandsforening og Rød Valgallianse. Han har vært forlagsredaktør i Oktober, men først og fremst forfatter. Han var TV-personlighet med en sjarm som gikk tvers gjennom ruta med blink i øyet, dyp røst, i en røff maskulin fremtoning. Jon Michelet var et mannfolk av gammelt machomerke, forstå meg rett.

Jon Michelet var dermed en journalist og forfatter av den gode, gamle skolen – han hadde levd et liv før han tok pennen fatt, han var ute i storm og kuling i all forstand både før og etter han inntok offentligheten. Jon Michelet besatt rikelig med livserfaring, menneskekunnskap, kreativitet, oppfinnsomhet, humør, skråblikk og eitrende sinne og politiske engasjement, alt etter som.

Jon Michelet debuterte som forfatter i 1975 med romanen «Den drukner ei som henges skal», og viste en sjelden allsidighet – en lang rekke romaner med en hovedtyngde på krim, men også skuespill, bøker for barn og ungdom, debattbøker – litt biografisk, som «Mappa mi» (2011) da Jon Michelet ble overvåket. Han utga fem bøker fra fotball-VM sammen med Dag Solstad. Boken Orions Belte ble filmet i 1985, i regi Ola Solum. Flere av kriminalromaner med Wilhelm Thygesen i hovedrollen lå til grunn for NRK TV-dramatisering.

Jon Michelet har mottatt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman to ganger, for «Hvit som snø» (1980) og «Den frosne kvinnen» (2001). Noen bøker er oversatt til en rekke språk, blant annet engelsk, tysk, nederlandsk, spansk, japansk og de nordiske språkene. «Aftensang i Alma Ata» ble hans 13. bok på tysk.

Kan hende var det litt stille noen år rundt Jon Michelet, men så kom han tilbake som en urkraft inn i 2012, med den første bok i eposet om Håvard Skramstad, den høyst oppegående skogsmatrosen og jegeren fra Østerdalen, som ble krigsseiler. Det er Jon Michelets magnum opus, skrevet med overskudd, kjærlighet til skip og menn, med innsikt i brutalitet og krig. Mottagelsen av de fem bindene – Skogsmatrosen (2012), Skytteren (2013), Gullgutten (2014), Blodige strender (2015) og Brennende skip (2016) – var enorm. Sagaen og bokverket «En sjøens helt» er et Michelets skjønnlitterære skippertak, han reiste en bauta over krigsseilerne. Det er ikke en sjømann og krigsseiler igjen i dette land som ikke er dus med «han Jon». For innsatsen for å løfte fram krigsseilernes skjebne er Jon Michelet tildelt Østfoldprisen i 2013, Norsk Sjøoffisersforbunds hederspris i 2015 og Anders Jahres kulturpris i 2016.

Så er ringen sluttet. Vagabonden og sjømannen Jon Michelet er borte. Han har stått mang en hundevakt. Åtte glass er slått.

Av Guri Hjeltnes, historiker og direktør ved HL-senteret, og forfatter av krigsseilerens historie, «Sjømann - lang vakt» (1995) og «Krigsseiler - krig, hjemkomst, oppgjør» (1997) .

































