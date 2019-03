FEST OG MORO: Mange koste seg under lørdagens femmil i Holmenkollen. Noen var mer interessert i ski enn andre. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Kollen-generalen om skifesten: – Det har vært mye fyll

Til tross for mye fyll og berusede ungdommer helt ned i 14-års alderen, er arrangøren av Holmenkollen Skifestival fornøyd med skifesten.

Publisert: 09.03.19 23:02







Daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy mener tiltakene de innførte etter fjorårets Kollen-kaos har fungert veldig bra og peker på at det er umulig for arrangøren å kontrollere alt som skjer ute i Nordmarka .

– Det har vært mye fyll og unge som dessverre har drukket alkohol der oppe. Det er bekymringsfullt at et så ungt publikum, helt ned i 14-års alderen, drikker så mye. Men den oppførselen har vi ikke mulighet til å påvirke; de har med eget medbrakt og befinner seg i et friluftsområde, sier Sæterøy til VG lørdag kveld.

Masseslagsmål i Kollen-marka: Tenåring funnet liggende på bakken

Kollen-generalen hadde da nettopp hatt et møte med de frivillige og arrangørens egen operasjonssentral for å oppsummere dagen.

– Det er dessverre ikke alle som har fulgt våre tydelige retningslinjer om å passe på seg selv og ikke drikke for mye, sier Sæterøy, som berømmer politiets innsats og samarbeidet med Ruter, Sporveien, politiet og kommunen.

Politiet opplyser til VG at to personer ble innbrakt og at de vil bli bøtelagt.

– Men vi kunne ha kjørt inn flere hvis vi hadde hatt kapasitet. Det var en del fyll og ordensforstyrrelser der, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm.

FOLKEFEST: Johannes Høsflot Klæbo går gjennom folkehavet ved Frognerseteren under 5 mila i Holmenkollen. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

– Når ting skjedde, var politiet raskt på stedet, sier Sæterøy. Politiet måtte blant annet gripe inn i forbindelse med et masseslagsmål.

Les også: Mann (18) alvorlig skadet etter fallulykke

Rundt 40 000

Arrangøren estimerer at det var 11 000–12 000 personer inne på stadion og 25 000–30 000 ute i marka.

– Det vil alltid oppstå hendelser når såpass mange mennesker er samlet og et yngre publikum drikker alkohol, sier Sæterøy men skynder seg å legge til at de som overnattet ute i marka oppførte seg eksemplarisk og at det ikke oppsto noen uønskede hendelser inne på selve skiarenaen.

Reportasje fra langrennsfesten: Her bryr ingen seg om Norges nedtur

GOD STEMNING: Stort sett gikk det heldigvis greit for seg under lørdagens femmil i Holmenkollen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Flere tiltak

I år har arrangøren forsterket vaktholdet og T-banen gikk ikke lenger opp enn til Holmenkollen , derfra måtte folk ta bena fatt. For å unngå trengsel ut av stadion ble publikum sluset ned korketrekkeren til fots. Og starten på femmila, som i fjor var klokken 1430 ble fremskyndet til klokken 10.00.

– Vi er i det store og hele veldig fornøyd med alle tiltakene vi satte inn etter i fjor, sier Sæterøy.

Hun ønsker ikke å kommentere en fallulykke i Holmenkollen lørdag hvor en 18 år gammel mann ble alvorlig skadet.

– Dette er en politisak utenfor vårt område.

– Blir det Holmenkolldager neste år også?

– Det håper jeg inderlig. Dette er en folkefest og det er tross alt et fåtall mennesker som skaper utfordringer for oss.

HJEMOVER: Militærpoliti og vanlig politi samarbeidet om å lede folkemengden ned fra Holmenkollen etter den klassiske 5 mila under verdenscupen. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

– Trist

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) hadde lørdag selv en flott dag i Holmenkollen hvor hun blant annet sto på kongetribunen sammen med Kong Harald.

– Inne på stadion ser du ikke dette på samme måte, sier Borgen, som hadde hørt at det var fulle folk på T-banen allerede ved 08–08.30 tiden. Men hun understreker at hun ikke vet hvor mange dette gjaldt.

les også Skiforeningen går ut av Holmenkollen Skifestival

– Det er ganske trist og en ukjent drikkekultur, synes jeg. Holmenkolldagene skal være en familie- og folkefest, sier Borgen til VG. Da VG snakket med henne ved 17-tiden var hun ikke klar over at det hadde skjedd en alvorlig fallulykke.

MYE PANT: Det ble en fuktig fest for mange i Holmenkollen lørdag. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Søndag kveld skal ordføreren ha et møte med arrangørene for å oppsummere helgen, men inntrykket hun hadde lørdag ettermiddag var at det hadde vært mindre fyll enn i fjor.

– Jeg vet at arrangørene har gjort ganske mye, blant annet har de økt vaktholdet og flyttet starten på femmila. Men folk må også selv ta ansvar for at dette fortsatt skal bli den folkefesten vi ønsker det skal være, sier Borgen.

– Når folk er overstadig beruset og skaper utrygghet for andre er det veldig trist og helt uakseptabelt, legger hun til.

– Har Holmenkolldagene utspilt sin rolle?

– Det håper jeg virkelig ikke. Jeg sto på stadion og der var det en god gammeldags folkefest med flagg og bjeller hvor unge og gamle hadde det veldig morsomt. Holmenkollen er et fantastisk skianlegg som selvfølgelig skal brukes.

Foto: Tore Meek, NTB scanpix

– Trasig

Skiforeningen har vært medeier i Holmenkollen Skifestival i mange år, men vedtok i fjor høst å avvikle eierskapet. Dermed ble Skiforbundet stående igjen som eneste eier for arrangement-selskapet.

Årsaken til at Skiforeningen trakk seg ut er at den heller vil konsentrere seg om å legge til rette for skiløpere i Marka. Det er en diskusjon som har pågått lenge i Skiforeningen, ifølge generalsekretær Erik Eide.

– Alle som har et forhold til ski og til Holmenkollbakken synes at dette er fryktelig trasig, sier Eide til VG.

Selv om Skiforeningen trekker seg ut av skifestivalen, tror Eide at publikum vil knytte foreningen til skifestivalen en god stund fremover.

– Skiforeningen kommer til å bli assosiert med skirennet i Holmenkollen i flere tiår, sier han.

Han mener at arrangørselskapet har gjort mye riktig under arrangementet. Publikum har drukket alkohol i Holmenkollen i over hundre år. Men de siste årene har utviklingen tatt en ny retning. Både i fjor og i år endte det i slåsskamp.

– Det har tatt av på en måte som ingen av oss forstår. Det gjelder å forstå de besøkende, hva som er motivet for at noen drar opp til Frognerseteren for å drikke seg fulle tidlig om morgenen en dag i mars, sier Eide.