AKTOR OG FORSVARER: Ingrid Thorn Nordheim er aktor i saken, mens Øyvind Panzer Iversen forsvarer Molde-spilleren. Foto: Ådne Husby Sandnes

Molde-spiller tiltalt for voldtekt: Kvinne tok opptak av samtale

Publisert: 14.08.18 11:57 Oppdatert: 14.08.18 13:22

NYHETER 2018-08-14T09:57:07Z

ROMSDAL TINGRETT (VG) På et videoopptak fra natt til 14. mai i fjor hører man kvinnen si «du voldtok meg», noe den voldtektstiltalte Molde-spilleren nekter for.

I dag møtte den voldtektstiltalte Molde-spilleren i Romsdal tingrett , bare et steinkast fra hvor han til vanlig spiller hjemmekamper på Aker Stadion.

Ifølge tiltalen skal han ha begått en sovevoldtekt mot en kvinne natt til søndag 14. mai i fjor.

Hendelsen skal ha skjedd i Molde sentrum.

Da rettssaken startet i dag, nektet den tiltalte fotballspilleren straffskyld. Han hevder samleiet var frivillig.

– Lå over henne

Kvinnen har forklart at hun etter å ha vært på et utested i Molde sentrum, dro på nachspiel til tiltalte sammen med flere andre. Hun hevder så at hun våknet av at tiltalte lå over henne i sengen.

– Det er hennes beskrivelse som danner grunnlaget for tiltalebeslutningen fordi hun mener hun må ha blitt voldtatt, sier aktor Ingrid Thorn Nordheim.

Da den fornærmede kvinnen skulle starte sin forklaring, satte bistandsadvokaten Mette Ekroll Nyland seg mellom fornærmede og tiltalte.

«Du voldtok meg»

Etter hennes frie forklaring, ble et opptak spilt av for retten. Kvinnen har forklart at hun ville ta opp hva som ble sagt mellom henne og tiltalte da hun våknet i sengen til mannen.

I starten sier de «what is so funny?» til hverandre, «hva er så morsomt?», før samtalen blir alvorlig og stemmene blir skarpere.

Fornærmede sier «Fordi, vet du hva?», hvor tiltalte spør «hva?»

«Jeg våknet» sier fornærmede på opptaket.

«Vet du hva» sier tiltalte.

«Du voldtok meg» sier fornærmede.

«Voldtok deg?» spør tiltalte.

«Ja, det gjorde du» sier fornærmede.

– Prøver å være snill med deg

På opptaket benekter så tiltalte gjentatte ganger dette og sier at kvinnen lyver. Kvinnen sier så at hun skal dra til legen og teste seg, og tiltalte svarer «okey».

«Lykke til med det også. Hvorfor kommer du hit til meg? Hvorfor prøver du å være slem med meg? Jeg prøver å være snill med deg» sier tiltalte.

«Du prøver ikke å være snill med meg» svarer fornærmede, før fornærmede sier hun vil gå. Tiltalte spør om hun bor i Molde og om han skal ringe en taxi, noe fornærmede ikke svarer på.

– Ble svart

Kvinnen forteller at hun drakk nær en hel flaske rødvin på vorspiel, før hun og flere andre dro på byen. Hun kjøpte en øl på et utested, før hun dro videre til et annet.

– Det ble helt svart på utestedet, sier kvinnen, som forteller at det neste hun husker er at hun kom inn i en leilighet hun hadde vært i før, fordi en venninne hadde bodd der.

Hun hevder i retten at hun ikke visste hvem tiltalte var eller at han bodde der.

– Jeg kan ikke huske hvem som var der, eller om jeg snakket med noen. Det neste jeg husker er at jeg våkner av det ligger noen over meg – jeg aner ikke hvem det er. Jeg hadde veldig vondt, forteller kvinnen.

– Han ble veldig sint

Fornærmede forteller at det neste hun la merke til, var at hun ikke hadde klær nedentil, men at hun både hadde topp, jakke og veske.

Hun skal så ha prøvd å ta bilde av mannen, fordi hun ikke visste hvem dette var.

– Da ble han veldig sint, beskriver kvinnen.

Hun forklarer at hun la mobilen i vesken, og at videomodus da sto på. Aktor sa i sitt innledningsforedrag at et lengre opptak vil bli spilt av for retten.

– Vi ble stående og diskutere litt. Jeg klarte ikke se skikkelig. Jeg skjønte ikke hvor jeg var eller hva som foregikk. Men jeg kjente at noe hadde skjedd, sier kvinnen.

Molde-spilleren skal deretter ha spurt om han skulle ringe etter en taxi til henne, men hun skal ha vært redd for å gi ham adressen hennes. Da hun var ute på gaten, sprang hun bare.

– Jeg gjemte meg en eller annen plass. Jeg hadde en tanke om at kanskje kom etter, da. Da jeg kom hjem, skjønte jeg hva som hadde foregått.

Har spilt kamper

Siktelsen mot spilleren ble tatt ut i fjor sommer.

I januar ble saken ferdigstilt av politiet, men statsadvokaten mente den krevde videre etterforskning. I forrige uke ble saken ferdigstilt på nytt og oversendt påtalemyndigheten, før tiltale ble tatt ut.

Da nyheten om at Molde-spilleren var anmeldt og siktet for voldtekt sprakk i fjor sommer , uttalte trener Ole Gunnar Solskjær at han hadde vært kjent med saken en stund. Etter at tiltalen ble kjent, har mannen spilt flere kamper for Molde.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær uttalte til Nettavisen i går at klubben har valgt å stole på spilleren.

Også Molde-kaptein Rune Gabrielsen uttrykker sin støtte overfor kollegaen.

– Vi står sammen helt til han blir dømt, dersom han blir dømt. Vi står bak ham, sier Gabrielsen til Nettavisen.