TOK SAKEN I EGNE HENDER: Melissa Ann Work fra Florida ber om at historien om det godhjertede redningsmannskapet blir delt med resten av verden.

Kona om brannvesenets gode gjerning: – Jeg har ikke ord

Publisert: 10.07.18 21:21 Oppdatert: 10.07.18 21:31

Da Gene Work fra Florida fikk hjerteinfarkt, gjorde redningsmannskapet langt mer enn bare å redde livet hans: de kom tilbake for å redde plenen.

– Vi har ikke ord, skriver kona Melissa Ann Work på Facebook . I det samme innlegget ber hun om at historien blir delt med omverden slik at redningsmannskapet kan få den hyllesten de fortjener.

Florida-kvinnen gir brann- og redningsmannskapet all ære etter at de gjorde det uventede da mannen hennes ble rammet av hjerteinfarktet.

I timene før helseproblemene inntraff hadde nemlig ekteparet skyndet seg med å legge ny plen foran huset, ettersom de sto i fare for å måtte betale en bot til huseierorganisasjonen dersom det ikke ble gjort tidsnok.

Work forteller i Facebook-innlegget at ektemannen var såpass bekymret for å måtte betale boten, at han fortsatte med å snakke om det under infarktet.

Det gikk ikke ubemerket hen blant redningsmannskapet.

Etter at de slapp ektemannen av på sykehuset, kom syv personer fra brannvesenet tilbake for å fullføre arbeidet på plenen slik at familien unnslapp boten, skriver nyhetsbyrået AP .

– De reddet livet hans, slapp han av og brydde seg nok til å komme tilbake for å redde gresset vårt!, skriver Work i Facebook-innlegget.

Hun påpeker at redningsmannskapet ikke visste om den mulige boten fra huseierorganisasjonen.

– De så bare en person som var i nød (...). Det sto ikke i jobbeskrivelsen deres, skriver kona og viser til den godhjertede innsatsen fra brann- og redningsmannskapet.

Pasco County Fire and Rescue i Florida skriver på Facebook at de ønsker å hjelpe til i lokalsamfunnet når de kan, og at denne hendelsen er et eksempel på nettopp det.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Melissa Ann Work, men har foreløpig ikke lykkes med det.