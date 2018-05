ENKEN: Gjennom nesten to år forsvant 17,1 millioner kroner fra kontoen til Grace Hesselberg-Meyer (94). Flø.Foto: Tore Kristiansen Foto: Tore Kristiansen

Utvandret nordmann i e-post: «Penger er på vei over til min far som så distribuerer videre Nkr. 45.000.»

Publisert: 20.05.18 21:20

Retten mener millioner gikk fra den rike enkens konto til den utvandrede nordmannen Johannes Flø (44), i all hovedsak via hans fars konto. En e-post VG har fått tilgang til, viser hvordan Johannes Flø var involvert i utbetalinger fra farens konto.

Forrige lørdag kunne VG fortelle hvordan Johannes Flø har levd et liv i luksus etter at han utvandret til USA i 2013.

Nordmannen var mistenkt for grovt heleri, etter at Frogner-enken Grace Hesselberg Meyer (94) ble svindlet for 17,1 millioner. Han nekter selv for å ha vært involvert i svindelen – og saken ble henlagt av politiet.

En nabo av enken, Vidar Neverdal, ble dømt til nesten fire års fengsel for grovt bedrageri.

– Lånte Flø penger

Det går frem av dommen mot ham at millionene først gikk ut av enkens konto til hans konto. Deretter overførte naboen 7,7 millioner kroner først og fremst til kontoen til faren til Johannes Flø.

1,1 millioner kroner gikk direkte fra enken til Fløs far.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG.

En av de som sto frem og fortalte sin historie til VG var Leif Nordmo.

Han fortalte om sin relasjon til den utvandrede nordmannen og fortalte at Flø skyldte ham penger.

– På det meste skyldte Johannes meg 200.000 kroner. En del av lånet var knyttet til en bil som han leaset i mitt navn. Han skylder meg fortsatt 93.000 kroner, sier Nordmo.

Omtaler Nordmo som sin venn

Nordmo har mottatt en rekke e-poster fra Flø i årene de hadde kontakt. Disse har han gitt VG innsyn i.

Flere av e-postene omhandler Fløs private forhold, som VG velger ikke å gjengi.

Noen av e-posten handler også om det økonomiske mellomværende mellom Nordmo og Johannes Flø.

Flø omtaler Nordmo som sin venn og lover i flere eposter at han skal betale.

31.mars 2014, sendte Johannes Flø denne e-posten til Leif Nordmo:

“Hei håper alt er vel...!!!

Penger er på vei over til min far som så distribuerer videre Nkr. 45.000.”









Fikk overført penger fra faren

I en epost datert 9. april 2014, skriver Flø til Nordmo:

“Jeg ordner opp Leif...!!!

Er evig takknemlig, jeg har endelig fått noe likviditet- handler kun om logistikk.”

Dagen etter, 10.april, ble det overført 280.000 kroner fra bankkontoen til den rike enken Grace Hesselberg-Meyer (94) til kontoen til Johannes Fløs far, Sigbjørn Flø.

Ni dager senere, 19. april, ble det overført 25.000 kroner fra Sigbjørn Fløs konto til Leif Nordmos bankkonto.

Dette viser en utskrift Nordmo har gitt til VG.

Nordmo har gitt utskrifter av fem bankoverføringer som viser at han har mottatt penger fra faren til Johannes Flø.

— «Gamlemor» måtte i banken

Leif Nordmo (44) sier videre han overhørte tre samtaler Johannes Flø (41) hadde med en ukjent mann før julen 2012. «Gamlemor» måtte i banken, var budskapet i samtalene, forteller Nordmo.

De neste tre månedene ble det gjort tre uttak på 13,5 millioner fra kontoen til den rike enken Grace Hesselberg-Meyer (94).

Pengene ble først overført til en nabo av enken, Vidar Neverdal (59). Fra hans konto ble det deretter overført flere millioner til en konto eid av faren til Johannes Flø, slår Oslo tingrett fast i en dom.

Johannes Flø har tidligere sagt til VG at han aldri har lånt noen penger av Nordmo. Han beskriver Nordmo som en familievenn og at han ikke har hatt noe spesielt forhold til Nordmo utover dette.

Politiet vurderer nå å gjenåpne etterforskningen mot Johannes Flø. Han avviser å ha hatt noen rolle i forbindelse med svindelen av enken.

– Flø avviser å ha lånt penger av Nordmo

VG har lagt frem e-postene for Johannes Flø via hans advokat John Christian Elden.

- Det er korrekt som VG fikk bekreftet fra Flø før forrige artikkel ble trykket, og som det fremgår av dommen mot Neverdal fra 2015, at Flø har mottatt tilbakebetaling av utgifter fra Neverdal med totalt 1,025 million kroner. Om Neverdal har ervervet denne millionen fra Hesselberg-Meyer eller på annen måte vet ikke Flø. For Fløs del har det aldri vært hevdet at det var noe straffbart eller klanderverdig forhold, og det har etter den dokumentasjon vi har fått oversendt fra politiet, aldri vært åpnet noen etterforskning mot ham i saken, skriver ​Elden til VG.

– Flø er ikke kjent med noe krav

- Flø har hatt langt høyere overføringer enn de VG spør om mellom 2001 - 2014 til Leif Nordmo og hans samboer for å hjelpe dem da de var venner av hans familie. Flø avviser å ha lånt noen penger av Nordmo, men bekrefter at det har vært en leasingsituasjon mellom Fløs og Nordmos samboere som er ryddet opp for lengst, skriver Elden, og avslutter:

- Hvis Nordmo mener det er et mellomværende mellom dem, er det bare å fremme saken for domstolene på vanlig måte. Flø er ikke kjent med noe slikt krav, og vil gi tilsvar til retten der et slikt krav eventuelt hører hjemme.