Flere endringer i det europeiske risikokartet

Økende smittetrykk i flere områder har endret EUs risikokart. Det kan også føre til endringer for nordmenn som vil på utenlandsferie.

Av Vilde Elgaaen , Yasmin Sfrintzeris og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppdaterte torsdag sitt risikokart for reiser. En rekke områder har den siste uken fått et høyere smittetrykk, som gir utslag på kartet.

Blant endringene er at den greske øya Kreta ikke lenger er grønn.

Smittetrykket på den greske ferieøya har nærmest doblet seg - noe som kan få betyning for uvaksinerte reisende. I løpet av denne uken vil Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen vurdere reiserådene, men denne uken vil kun stenging vurderes. Det vil si at ingen nye land vil bli grønne.

Det vil si at det fra allerede mandag neste uke kan Kreta bli gult - som innebærer karantene.

Også den spanske øygruppen Balearene, og alle de spanske regionen med unntak av Galicia og Castilla-La Mancha er nå røde i ECDCs smittekart.

Endringer for Norge

To norske fylker, Trøndelag og Troms og Finnmark, har også endret farge – fra grønt til gult. Allerede var Agder og Rogaland gule hos ECDC.

Det kan bety at reisende fra disse fylkene må belage seg på ekstra innreiseregler i enkelte EU-land. For eksempel krever Spania en negativ test tatt før innreise for gule områder.

I kartet under kan du se de norske reiserådene:

FHI legger data fra ECDC til grunn i sin vurderng av reiserådene, men vurderer EU på landsbasis - med untak av øyer i Middelhavet.

Mandag denne uken åpnet store deler av Europa opp for reiselystne nordmenn.

En rekke land ble markert som grønt, noe som betyr at man kan reise fritt uten å tenke på karantene. Den populære greske øya Kreta var blant områdene som da ble markert som grønt.