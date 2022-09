1 / 4 Kvinnen ble funnet av forbipasserende i gruvesjakten 22. april, og en redningsaksjon ble satt i gang, der en båre ble firet ned. Kvinnen ble funnet av forbipasserende i gruvesjakten 22. april, og en redningsaksjon ble satt i gang Kvinnen ble funnet av forbipasserende i gruvesjakten 22. april, og en redningsaksjon ble satt i gang Kvinnen ble funnet av forbipasserende i gruvesjakten 22. april, og en redningsaksjon ble satt i gang forrige neste fullskjerm Kvinnen ble funnet av forbipasserende i gruvesjakten 22. april, og en redningsaksjon ble satt i gang, der en båre ble firet ned.

Kvinne funnet i 24 meter dypt hull: Mann tiltalt

En mann er tiltalt for drapsforsøk og voldtekt etter at en kvinne i april i år ved ble funnet i et 24 meters dypt gruvehull i Sverige.

Påtalemyndigheten i Sverige mener det var tilfeldigheter som gjorde at kvinnen ble funnet i gruvehullet og kunne reddes etter å ha vært der i omtrent et døgn.

Det var 22. april i år kvinnen ble funnet i gruvehullet ved Långgruvan i Nordbergs kommune. Familiefaren Jonas Hallin og hans to barn som var på tur i området hørte rop fra hullet i det nedlagte gruveområdet, skriver Aftonbladet.

– Jeg hørte på stemmen at det var alvor. Hun hørtes sliten og ulykkelig ut. Det hørtes ut som at det var hennes siste rop om hjelp, har Jonas Hallin tidligere fortalt avisen.

Redningspersonell ble firet ned i det 25 meter dype gruvehullet. Deretter sendte de ned ambulansepersonell med båre. Kvinnen ble så fløyet til sykehus.

Tre dager senere ble en mann pågrepet og siktet i saken.

Ifølge Aftonbladets opplysninger skal mannen ha fridd til kvinnen i forkant av voldtekten og fått nei.

Mener tilfeldigheter reddet henne

Politiet mistenkte tidlig at hun var utsatt for en kriminell handling. Nå har de tatt ut tiltalte for drapsforsøk og voldtekt mot en mann som var siktet for forholdene.

– Han truet seg til samleie med kvinnen gjennom både mishandling og dødstrusler. Voldtekten skjedde på en avsidesliggende og farlig plass der kvinnen ikke hadde noen mulighet til å komme seg unna, sier Ann-Sofie Trossing fra påtalemyndigheten, som også ledet etterforskningen.

Derfor må det også anses som grovt, mener Trossing.

Deretter mener politiet mannen mishandlet kvinnen igjen, for så å dytte henne ned i gruvehullet uten noen mulighet til å komme seg ut igjen.

– Hun tilbrakte cirka et døgn i gruvehullet og det var bare tilfeldigheter som gjorde at hun ble funnet og kunne reddes, sier Trossing videre.