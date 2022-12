De nyfattige: Derfor lever ikke Brita på krita

Brita (41) har bare

kroner

å rutte med i måneden.



Likevel lever alenemoren og barna et rikt liv med julegaver, gode måltider og fine ferieopplevelser. Halvparten av

pengene spytter hun

inn i en dyr hobby.



Hvordan er det mulig? Derfor lever ikke

Brita på krita





– Her må du jobbe for penga!

Søppeltømmer Brita Getz roper ut av vinduet på førersetet. Det er bitende novembervind og årets første sludd og slaps.

Klokken er 15.30, og Brita parkerer bilen. Inne på hovedkvarteret til avfallsbedriften Movar i Moss går praten med sjefen Thomas Ødegaard.

Gode år med lave renter er forbi for denne gang. Men for Brita kommer det ikke som noe sjokk. Hun er laget for nedgangstider.

Tobarnsmoren har 23.000 kroner utbetalt i lønn – og får det til å gå rundt som eneforsørger for to jenter mellom 8 og 10 år. Hver måned. Ingen betalingsanmerkninger eller inkassovarsler der i gården.

Brita bruker halvparten av det bankene beregner at en i hennes livssituasjon vil bruke på mat.

Nordmenn flest er i sjokk over de galopperende utgiftene. Matprisene har økt med 12 prosent på ett år. Vi må 40 år tilbake i tid for å se noe lignende. Gjennomsnittsnordmannen har fått 1500 kroner mindre å rutte med i måneden. Boligrenten øker i rekordfart og er snart på 4 prosent.

Ordet nyfattig er i ferd med å definere 2022.

– Jeg tror folk har godt av å møte virkeligheten og avfinne seg med den, mener Brita.

– Det er jo meldt for lenge siden at det ville komme et rentehopp, med oppfordring til folk om å være være forsiktige. Mange lever på Mastercard. Det er ikke akkurat gjennomtenkt.

– Vi har levd i kanskje 20 år bare på oppturer, sier Per, sjefen til Brita, og fortsetter:

– Og vår generasjon ... da jeg kjøpte min første bolig, hadde jeg 17 prosent i rente. Det største problemet for dem som havner i uføre nå, er at de ikke har vært borti det før. De har bare hatt glansdager.

– Ja. Jeg tror kanskje de tar problemene først når de kommer, svarer Brita.

– Og da er det for sent.

Selv har Brita tre bud til alle som sliter økonomisk:

Men nok kaffeslarv på jobbkontoret. Nå skal det handles, lages middag – og soves.

– Brita er en dame som tar i et tak, istemmer kollegaene.

Nå er det videre til neste stopp – og VG skal følge henne gjennom ettermiddagen, inn i kvelden og over til neste dag med familien.

Hun hopper inn i sin Mercedes 2006-modell.

Og apropos: Du bør fylle tanken på torsdager – da pleier det å være billigst, tipser Brita.

På en av de mest eksklusive adressene på Jeløya i Moss troner funkisbygget til Frelsesarmeen.

– Oi, det har vært en lang dag, sier Brita da hun kommer inn døren.

Klokken er 17.30. Hun har vært oppe siden 04.30.

Brita Getz fra Drøbak bor sammen med sine to døtre Tia (10) og Alice (8), som hun forsørger selv. I flere år gikk hun på arbeidsavklaringspenger (AAP). Nå jobber hun som søppeltømmer hver dag fra 06 til 14.30.

Leiligheten i Moss kjøpte hun med arv etter faren; derfor har hun ikke lån på den.

Med hevet hode har Brita i mange år hentet matpose hos Frelsesarmeen. Spesielt viktig var det da hun gikk på arbeidsavklaringspenger. Nå bruker hun tilbudet innimellom som en slags buffer.

– Jeg synes ikke det er flaut, for du møter andre som er i samme situasjon, sier hun.

Det er mange som har fasader der alt er fint og flott. Jeg synes det er bedre å være ærlig om at jeg ikke har så god råd.

Matutleveringen er annenhver onsdag klokken 10. Nå som Brita jobber, holder korpsleder Bjørn Løvdahl av en pose til henne i ny og ne.

– Jeg har skreddersydd litt for Brita, for jeg vet at hun trenger mest middagsmat, sier han.

Denne dagen har Frelsesarmeen i Moss satt en trist rekord: 316 kom for å hente pose. De siste årene har snittet ligget på 50–60.

– I en krisetid avsløres svakhetene i et system, fortsetter Løvdahl.

– Jeg har litt vondt i magen hver gang det er utdeling nå. Jeg snakket med en alenemor til to tenåringsbarn som gledet seg til å se hva som er i posen. Da blir du målløs.

I høst er det blitt et større sprik i de som kommer og henter, registrerer korpslederen. Nå ser han ikke bare aleneforsørgere eller minstepensjonister:

– Det er mange som har kommet og sagt: «Sorry for at jeg kommer i en fin bil, men det er fryktelig tøft nå.» Det er en stor forskjell fra tidligere.

På vei inn i den lokale Kiwi-butikken marsjerer Brita til sitt faste, første stoppested:

«Fortsatt god!»-kurven.

Her kan kundene fylle opp det de vil ha av frukt og grønnsaker i en egen pose. Ni kroner for én kilo.

– Kanskje du må plukke av to druer, men likevel har du jo resten av kurven, da. Om jeg kaster den ene tomaten, gjør ikke det meg noe. Og skrukker noen seg mye sammen, steker jeg dem bare i pannen, så spretter de ut igjen.

Handlelister bruker hun sjelden. Middagen blir ofte laget ut ifra det som er tilgjengelig på halv pris.

– Skjer det aldri at du bare røsker med deg en Grandiosa når du er sliten etter jobb?

– Det er sjelden.

Det hender at hun sikler på entrecôten, medgir Brita. Men hun klarer å motstå. Uansett kjøper hun den heller på Bunnpris, der de skal ha bra priser på den slags.

Forbruksinstituttet Sifo regner hvert år på hvor mye norske husholdninger bruker av mat og andre forbruksvarer. Dette budsjettet brukes blant annet av banker når de skal gi deg boliglån. Mange mener dette budsjettet er urealistisk.

Men ikke Brita.

– Shit, det var mye!

Ifølge Sifo-budsjettet bruker en familie på tre minst 8600 kroner på mat i måneden. Brita og barna klarer seg med halvparten.

– Jeg føler alltid at vi har noe godt å spise.

Klokken 18.30 er det bekmørkt. Brita bærer posene opp trappene til leiligheten i Moss sentrum. Pommeraneren Chiki følger lydig med.

I gangen er det et salig kaos av barnesko, vinterdresser og jakker.

– Disse Reima-jakkene fant jeg for 225 kroner på Vestby outlet. Jeg pleier å ta en runde innimellom til de faste favorittbutikkene. Jeg vet hvor jeg skal lete.

– Du er skapt for den tiden vi er inne i nå, du?

– Haha, ja, men jeg tror det er fordi jeg er vant til det. Har du ikke råd, kan du ikke kjøpe det. Jeg har alltid hatt en regel om ikke å bruke kredittkort. Jeg har fått det til å gå rundt – men i noen måneder må jeg utsette noen regninger og sjonglere.

På kjøkkenbenken bugner matvarene. «70 prosent»-klistrelapper. Maxiposer med Cheez Doodles fra Sverige.

Brita legger varene fra Frelsesarmeens matpose på benken: Dansk salami, to hele kyllinger, kalkunbacon og tre poser med vakuumpakkede poteter.

I kjøleskapet er det meste kjøpt på tilbud, blant annet eggpakker for en tier. Den handelen kan ikke Brita la gå fra seg.

Netflix og Spotify-abonnementer er uaktuelt. Musikk hører Brita gratis via YouTube.

– Du blir ikke stresset av å tenke så mye på pris?

– Det er litt slitsomt å holde styr på alt. Men jeg føler at jeg gjør et kupp når jeg kjøper billig. Jeg har alltid handlet på halv pris, og jeg elsker salg, svarer Brita.

– Bunnpris er perfekt på fredager, da har butikken satt ned det som går ut både fredag, lørdag og søndag. Strøm fikk jeg billig: Jeg og en venninne samarbeidet om å finne beste deal – vi vervet hverandre og fikk en gunstig fastprisavtale.

Strømavtalen går ut neste måned. Da blir det mer sparing på den fronten og.

– Det går litt sport i det?

– Ja.

– Har du vokst opp sånn også?

– Ja, jeg husker faren min kunne ringe og si at bensinen var ti øre billigere der borte.

– Familier med to inntekter, to biler og som nå synes det begynner å bli trange tider ... hva tenker du om dem?

– De er nok ikke så reflekterte rundt hva de bruker penger på. Kortet dras, og så tenker de ikke mer på det. Jeg tror mange kjenner på skuffelsen over at de ikke har råd til å kjøpe akkurat det de ønsker, svarer Brita.

– Da jeg jobbet på gjenvinningsstasjon, så jeg hvordan folk pusset opp under pandemien, rev terrassen sine og pælma materialene. Så økte prisen på trevarer, og nå sitter de kanskje der uten terrasse.

– Folk har nok ikke dårlig råd, men det ser de ikke selv, tror Brita. Først og fremst merker de utslagene på lommeboken. Samtidig:

– Når du tjener mer, kjøper du mer. Det er fort gjort.

– Skal du ha grønnsaker, Tia, eller bare poteter, spør mamma.

– Potet!

– Og ketchup ved siden av?

– Ja.

Klokken 19.30 har mor og datter spist dagens middag. Søsteren Alice er på besøk hos en nabo.

Hos Brita går det alltid rundt fra måned til måned.

– Det blir ikke minus, for det tillater jeg ikke. I så fall blir det mindre på slutten av måneden. Men jeg har gått i null når jeg har fått uforutsette regninger, sier hun.

Som da motoren på klimaanlegget nylig røk i leiligheten:

– Jeg ringte og sa at det er litt mye med 4700 kroner på én gang – og fikk delt den opp i to betalinger.

– Disse samtalene tar du uten å kvie deg?

– Jaja, jeg føler ikke noe ubehag rundt det.

I mer vanlige måneder klarer Brita å spare både til barna og til ferier.

– Nå har jeg jobbet mest mulig overtid som søppeltømmer når det har vært behov – og jobbet ekstra på en gjenvinningsstasjon. Så jeg har satt av penger til ferie neste år.

– De klarer du å legge bort uten å røre?

– Jeg må det. Jeg vet barna så innmari ønsker seg en ordentlig ferie. De har veldig lyst til å dra til Syden, se palmer og ... Jeg har tenkt å undersøke priser og plasser allerede nå, når det kanskje er billigere.

Men sommeren i år ble heller ikke verst: Gjennom supertilbud på Valentines-dagen 14. februar sikret Brita seg sesongkort for familien både til Tusenfryd og Sommarland i Bø.

Oppvasken må tas. Om en drøye time, klokken 21, skal hele familien være i seng.

– Om du plutselig fikk mye penger, hva hadde du forandret?

– Jeg tror egentlig ikke så veldig mye, men jeg hadde kjøpt meg en ålreit bil. En trygg en som jeg slipper å reparere hele tiden.

Brita drar litt på det.

– Vet du hva som er min drøm? Selge leiligheten og dra til Bali og leve lykkelig der.

Flere ganger i uken drar familien opp i stallen på Årungen i Ås. Her steller de, rir og hjelper til med møkking. Brita eier hesten Pia og betaler fire tusenlapper i måneden leie av stallplass.

– Dette gjør vi sammen som familietid, og ofte med barnas venner.

Noen timer på hesteryggen erstatter fritidsaktiviteter for jentene, forklarer mamma.

– Du bruker like penger mye på hesten som på å kjøpe mat?

– Ja, det koster, men samholdet og ansvarsfølelsen det gir barna å ha dyr, er helt fantastisk. Jeg har måttet kutte på mye for å klare å beholde hesten, svarer Brita Getz.

– Mange vil kanskje si at du ikke har dårlig råd om du har råd til hest. Men dette er vårt fristed.

