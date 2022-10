Vindparken Mynydd Portref i Wales

Torsdag 27. oktober: Dette skjedde i natt

Sterk vind har ført til rekorhøy produksjon av energi i Storbritannia.

Bloomberg skriver at det ble produsert rekordmye vindkraft i Storbritannia onsdag.

Vindkraft har aldri vært viktigere, nå som vinteren og høye strømregninger nærmer seg.

En ny internasjonal studie har funnet at corona-vaksinen fra AstraZeneca har 30 prosent høyere risiko for en sjelden form for blodpropp, sammenlignet med Pfizer-vaksinen.

Norge stoppet vaksinering med AstraZeneca, etter at flere døde av denne sjeldne vaksine-bivirkningen.

Sent onsdag kveld norsk tid meldte den amerikanske nettavisen at rockelegenden Jerry Lee Lewis er død. Dette viste seg ikke å stemme.

Kort tid etterpå slettet nettavisen dødsmeldingen, og kom med en oppdatering der de skrev at Lewis fortsatt lever.