PÅGREPET: En russisk kvinne er pågrepet inne på Preemraff oljeraffineri på Hisingen i Göteborg.

Russisk kvinne arrestert for spionasje på oljeraffineri i Göteborg

Kvinnen er pågrepet på et av Sveriges største oljeraffineri.

Saken oppdateres.

Politiet pågrep torsdag en person ved et oljeraffineri, et av Sveriges største, i Göteborg.

Personen er pågrepet mistenkt for bedriftsspionasje, melder svensk TV4.

Ifølge deres kilder er den pågrepne en kvinne som er russisk statsborger.

Aksjonen ble gjennomført torsdag og er omgitt av høy hemmelighold.

– Vi vet om det men det er en politisak så vi må henvise dit, sier Gabriel Wernstedt, pressesekretær i Säpo til TV4.

Kvinnen skal være pågrepet inne i Preemraff på Hisingen i Göteborg.

Ifølge TV4 er flere personer brakt inn til avhør og det er foretatt flere husundersøkelser forskjellige steder.

– Jeg kan ikke si mye i det hele tatt. Fra vår side kan vi heller ikke bekrefte at pågripelsen var på Preemraff, sier Caroline Karlsson, pressetalsperson i politiet region Vest til VG.

Hun sier videre:

– Påtalemyndigheten har besluttet å anholde en person mistenkt for bedriftsspionasje. Det er nå pågående forundersøkelser, som innebærer at vi ikke kan gi mer informasjon under bestemmelser knyttet til det.

– Det er snakk om en ansatt hos en underleverandør, sier Dani Backtag, pressesjef i Preemraff til SVT.

Til TV4 svarer han at han ikke kan si noe om hvordan mistanken oppsto.

Riksadvokat James von Reis i Göteborg leder etterforskningen.

Til Göteborgs-Posten sier han:

– Det er mer eller mindre dobbel hemmelighold i denne saken. Dels konfidensialitet før rettssaken og dels som beskyttelse mot at bedriftshemmeligheter lekkes ut.

