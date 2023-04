SENDES UT: 15 medarbeidere ved Russlands ambassade i Norge får beskjed om å forlate landet. De skal alle være knyttet til russisk etterretning mot Norge.

Ekspert om forholdet mellom Norge og Russland: − Nå er det på bunn

At 15 russiske diplomater nå kastes ut er et tegn på at forholdet mellom Russland og Norge er på bunn, mener forsker Iver B. Neumann. Ifølge ham risikerer Norge at utvisningene gjengjeldes.

– Forholdet til Russland er allerede dårlig. Nå er det på bunn. Jeg tror vi må tilbake til den russiske revolusjonen for å finne at forholdet mellom Russland og Norge er så dårlig som det er nå, sier direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt til VG etter nyheten om at 15 russiske diplomater nå utvises fra Norge.

Dette har skjedd:

Utenriksdepartementet har erklært 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runde med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de i realiteten er russiske etterretningsoffiserer sendt til Norge under diplomatisk dekke.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener de utgjør en trussel mot norske interesser.

At så mye som 15 diplomater diplomaterDiplomat er en tjenestemann i utenrikstjenesten som representerer en stat hos en annen stat eller i en internasjonal organisasjon (Store Norske Leksikon) kastes ut, er et sjeldent grep, mener Neumann:

– Det er mye, det er radikalt, sier Neumann, som forsker på diplomati.

Sist Norge utviste russiske diplomater, var 22. april i fjor. Da ble tre personer ved Russlands ambassade kastet ut etter å ha bedrevet virksomhet «uforenelig med deres diplomatiske status».

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Han mener denne store utvisningen vil svekke Russland:

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det svekker kapasiteten deres til å samle inn informasjon om det som skjer i Norge og å bruke Norge som land for å få tilgang til Nato-sfæren, sier Røseth.

Neumann forklarer at dersom en diplomat skal kastes ut, må de «erklæres uønsket». Som oftest skyldes det spionasje, en opptreden som er uforenelig med rikets sikkerhet, forklarer han.

Å følge med på om diplomater egentlig driver med spionasje, er noe PST kontinuerlig følger med på, sier Neumann.

– Diplomater skal jo drive med informasjonsinnhenting for å finne ut hva som foregår. Men det skal skje i form av åpen observasjon, ikke ved spionasje, forklarer han.

Tror færre vil dele info med russiske «såkalte» diplomater

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole, sier at PST kan ha fulgt med på diplomatene over tid. Han tror de kan tilhøre SVR (Russlands sivile etterretningsorganisasjon), GRU (Russlands militære etterretningstjeneste) og trolig FSB (Den russiske sikkerhetstjenesten).

– Hva slags handlingsrom kan de ha hatt til å bedrive etterretningsvirksomhet?

– Det har egentlig ganske stort handlingsrom, selv om det er begrenset. Kanskje vil det være færre som ønsker å dele info med russiske såkalte diplomater. De kan jo utvide nettverket sitt og skaffe informasjon om norske forhold som er sensitive eller taushetsbelagte, og det er selvsagt en sikkerhetsrisiko og etterretningstrussel som beskrives som høy, sier han.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

I et intervju med PST-sjef Beate Gangås i februar spurte VG om status på russisk etterretningsaktivitet fra ansatte ved ambassaden.

– Den norske staten har ikke akkurat vært de mest aktive på å erklære russiske etterretningsagenter for «uønsket».

– Nei, det er det ikke, spesielt hvis du sammenligner oss med andre land.

PST-sjefen understreker at det det ikke Politiets sikkerhetstjeneste sin oppgave å ta beslutningen om utvisning.

– PSTs rolle i slike saker er at vi bidrar med beslutningsstøtte, sa Gangås den gang.

Risikerer at norske diplomater kastes ut

Neumann sier samtidig at vi nå risikerer utvisninger tilbake fra Russland.

– Hele vitsen med å ha diplomater, er å ha noen å snakke med. Vi må regne med at det nå blir utvist noen norske diplomater fra Moskva, der vår ambassade er mindre enn den russiske her.

Dermed blir det en risiko at det stadig er færre som kan holde den dialogen igjen, forklarer han.

Norge har per nå 19 diplomater i Russland.

– Kan man ikke bare fylle på med diplomater?

– Jo, men her må vi ha klart for oss at det å utvise ikke er det samme som å bryte et diplomatisk bånd. Så noen kan bli sendt tilbake igjen. Men vi må huske på at vi ikke har ubegrenset med personer i utenrikstjenesten som kan russisk, for eksempel, forklarer han.

Støtter utvisningen

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som nå leder utenrikskomiteen på Stortinget, støtter beslutningen om å erklære 15 russiske etterretningsoffiserer for uønsket i Norge.

– Det er riktig og nødvendig, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

Også fra Venstre er det helhjertet støttet:

– Det er betryggende å se at regjeringen tar trusselen fra russisk etterretning mot Norge på alvor. Jeg vil berømme dem for den beslutningen, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

