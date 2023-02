HISTORIE: Disse australske femdollarsedlene skal komme med et nytt motiv som hedrer landets urfolkskultur.

Australia dropper britiske kongelige på pengesedlene

Australias sentralbank sier at de vil fjerne den britiske monarken fra pengesedlene sine og heller innføre et motiv som hedrer landets urfolkskultur.

Fra 1992 er det den avdøde dronning Elizabeth av Storbritannia som har prydet femdollarseddelen i Australia, da landet til enhver tid har den britiske monarken som statsoverhode.

Hun skal ikke erstattes av sin etterfølger kong Charles på seddelen, og beslutningen innebærer at ingen av landets nye dollarsedler vil ha en britisk monark som motiv. Men Kong Charles' ansikt vil bli å se på nye australske mynter, som er ventet å komme i omløp senere i år.

UTEBLIR: Storbritannias kong Charles blir ikke motiv på den nye femdollarseddelen i Australia, slik hans mor dronning Elizabeth har vært.

I stedet for monarken skal femdollarseddelen få et motiv som hedrer urfolkets kultur og historie, ifølge sentralbanken. Urfolkets historie i Australia strekker seg 65.000 år lengre enn den til britene. Det ventes imidlertid at det vil ta flere år før den nye seddelen er i omløp.

Sentralbankens beslutning er tatt i samråd med den australske regjeringen.